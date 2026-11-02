Pelatih La Liga Mempermalukan Mourinho dengan Pengakuan Berani soal Wasit

Pada saat Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, menghindari untuk menyampaikan pendapatnya mengenai penalti kontroversial yang diberikan untuk Kylian Mbappe melawan Racing Santander, Edin Terzic, pelatih Athletic Bilbao, justru memilih sikap yang sepenuhnya berbeda, setelah secara terbuka mengakui bahwa timnya diuntungkan oleh keputusan wasit yang kontroversial dalam laga melawan Real Sociedad, sebuah pengakuan yang menempatkannya berhadapan langsung dengan cara pelatih asal Portugal itu menyikapi kontroversi wasit.

Pengakuan Terzic itu muncul usai kemenangan Athletic Bilbao atas Real Sociedad dengan skor 2-1, dalam derbi Basque yang digelar di Stadion San Mames, pada pertandingan pekan ke-11 Liga Spanyol, yang diwarnai pemberian penalti kontroversial untuk Nico Williams, setelah ia terjatuh akibat benturan dengan bek Jon Aramburu, menjelang akhir babak pertama.

Meski para pemain Real Sociedad memprotes keputusan tersebut, wasit Alejandro Hernandez Hernandez tetap bersikukuh memberikan penalti, yang berhasil dikonversi oleh Alex Berenguer menjadi gol, sehingga memberikan keunggulan bagi timnya dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Bilbao.

Berbeda dengan kebiasaan banyak pelatih saat berbicara tentang keputusan wasit yang kontroversial, Terzic tidak berusaha mengelak dari pertanyaan atau memberikan pembenaran untuk membela keputusan itu, melainkan berkata terus terang: "Hari ini saya merasa kami mendapatkan perlakuan istimewa."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa ia tidak berbicara soal perwasitan sejak awal musim, meski ia meyakini timnya telah menerima keputusan-keputusan yang lebih buruk pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebelum kemudian memuji aksi Nico Williams, dengan berkata: "Saya suka gerakan Nico. Kamu harus masuk ke kotak penalti, kalau tidak kamu tidak akan mendapatkan penalti. Ia masuk ke kotak itu dengan sangat baik, dan berhasil memperoleh penalti untuk kami."

Di sisi lain, Mourinho sebelumnya mengabaikan untuk mengomentari penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe, yang telah menghabiskan banyak tinta, dan memilih untuk berfokus pada penalti yang dibatalkan untuk Racing Santander, setelah sentuhan tangan dari Aurelien Tchouameni, dengan menilai bahwa bola memantul dari tubuh pemain Real Madrid itu sebelum mengenai tangannya, sehingga tidak layak diganjar sebuah pelanggaran.

Pelatih asal Portugal itu berkata mengomentari momen tersebut: "Ada pula satu faktor, yaitu bahwa orang-orang menonton pertandingan dengan hati mereka, dan ada banyak orang yang tidak mengetahui aturan," sebelum menjelaskan bahwa ia tidak dapat menilai kejadian itu dari kursinya karena jaraknya yang jauh dari lokasinya, tetapi ia merasa lega setelah menonton tayangan ulang di tablet.