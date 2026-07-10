Pelatih ke-15 tersingkir... Piala Dunia terus menelan korban

Pelatih asal Belgia, Hugo Broos (74 tahun), mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pelatih kepala setelah meninggalkan kursi kepelatihan tim nasional Afrika Selatan. Dengan demikian, ia menjadi pelatih ke-15 yang mengundurkan diri selama Piala Dunia 2026, meskipun ia berhasil mencatatkan prestasi bersejarah dengan membawa “Bafana Bafana” ke babak 32 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah tim tersebut.

Afrika Selatan tersingkir dari Piala Dunia akibat gol penentu di menit-menit akhir saat melawan Kanada pada babak gugur, sehingga mengakhiri perjalanan Bruce selama 5 tahun bersama tim nasional Afrika tersebut, setelah ia mencatatkan diri dalam sejarah sebagai pelatih tertua yang berpartisipasi di babak gugur pada usia 74 tahun dan 79 hari.

Bruce menegaskan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkecimpung di dunia sepak bola sebagai asisten pelatih, penasihat teknis, atau pencari bakat, sebagai penutup kariernya yang penuh prestasi selama beberapa dekade.

Dengan demikian, jumlah pelatih yang meninggalkan jabatannya selama Piala Dunia ini meningkat menjadi 15 dari total 48 tim peserta, atau sekitar sepertiga dari jumlah keseluruhan, baik karena pemecatan, pengunduran diri, maupun berakhirnya kontrak.

Daftar mereka yang hengkang mencakup nama-nama terkemuka, di antaranya: Javier Aguirre (Meksiko), Roberto Martínez (Portugal), Julian Nagelsmann (Jerman), Ronald Koeman (Belanda), Zlatko Dalić (Kroasia), Marcelo Bielsa (Uruguay), dan Hervé Renard (Tunisia), dalam fenomena yang mencolok yang mencerminkan besarnya tekanan dan ekspektasi seputar ajang sepak bola terbesar ini.