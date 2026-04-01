Pelatih Irak: Kami akan mengejutkan dunia di Piala Dunia

Pelatih tim nasional Irak asal Australia, Graham Arnold, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa setelah membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026, dan berjanji akan memberikan kejutan bagi dunia dalam turnamen tersebut.

Kualifikasi timnas Irak ini terjadi setelah kemenangan berharga atas Bolivia dengan skor 2-1 di final play-off kualifikasi Piala Dunia, di Stadion Monterrey, Meksiko, Rabu pagi.

Timnas Irak lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, dan yang pertama setelah 40 tahun, di mana partisipasi terakhirnya adalah pada edisi Meksiko 1986, di mana mereka tersingkir dari babak grup setelah tiga kekalahan dari Meksiko, Belgia, dan Paraguay.

Timnas Irak bergabung dengan Grup 9 di Piala Dunia 2026, yang juga dihuni oleh Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Arnold mengatakan setelah pertandingan, seperti dilansir Kantor Berita Irak: "Sebelum memikirkan pertandingan melawan Prancis, saya harus menyebutkan bahwa saya pernah menghadapi mereka sebelumnya bersama timnas Australia di Piala Dunia 2022, dan kami kalah 4-1, namun kami menggunakan pengalaman itu sebagai motivasi untuk mengalahkan Tunisia dan Denmark serta lolos ke babak 16 besar."

Dia menambahkan: "Sebagai tim Irak, kami tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Kami harus pergi ke Piala Dunia dengan mentalitas untuk menang, karena itulah satu-satunya cara untuk meraih prestasi."

Dia melanjutkan: "Berada di lapangan yang sama dengan pemain seperti Mbappé dan Haaland adalah kehormatan besar bagi para pemain kami, dan kami akan menghormati kemampuan mereka, tetapi kami akan turun ke lapangan untuk mencoba menang dan mengejutkan dunia."

Arnold menyimpulkan: "Lolos ke Piala Dunia adalah kehormatan besar bagi semua pemain, yang akan menikmati bertanding melawan nama-nama besar di dunia sepak bola, dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk membahagiakan para penggemar kami serta menonjolkan sepak bola Irak di kancah internasional."