Kristian "Kelly" Gonzalez, pelatih baru Inter Miami, mengatakan bahwa pemain Argentina Lionel Messi telah berjanji akan membantunya meraih Piala Champions pada laga pertamanya sebagai pelatih tim, dan ia telah menepati janjinya dengan mencetak satu gol serta menyumbangkan satu assist.

Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Amerika Serikat, setelah membawa Inter Miami meraih gelar Piala Champions menyusul kemenangan atas klub Meksiko Cruz Azul dengan skor 2-0, dini hari Kamis ini, dalam sebuah malam yang mencatatkan angka istimewa baru dalam perjalanan karier bintang Argentina tersebut.

Messi mencetak gol pertama Inter Miami pada menit ke-24, sebelum kemudian menciptakan gol kedua untuk rekannya asal Brasil, Casemiro, lewat sepak pojok pada menit ke-81, membawa timnya meraih gelar baru dan sekali lagi menegaskan kehadirannya di laga-laga besar.

Kristian mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar seusai laga: "Lionel berkata kepadaku bahwa ia akan menjadikanku seorang juara, dan ia melakukannya. Aku tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaanku. Ini adalah campuran dari kegembiraan dan kebahagiaan, begitu banyak perasaan yang berkecamuk."

Kemenangan hari Rabu mengakhiri rangkaian tiga pertandingan tanpa kemenangan, dan membawa kegembiraan ke dalam hati sebuah tim yang sempat difavoritkan untuk mendominasi benua, namun nyaris pulang tanpa gelar apa pun setelah tersingkir dari turnamen Liga Champions Concacaf dan Piala Liga.

Gonzalez menegaskan bahwa kemenangan ini memberikan dorongan moral bagi tim, yang saat ini menempati peringkat kedua di Wilayah Timur Liga Sepak Bola Amerika, dengan selisih sembilan poin dari pemuncak klasemen.

Terkait pertandingan melawan Cruz Azul, sang pelatih menyoroti kehausan timnya, yang dipenuhi para pemain "yang telah meraih banyak hal" dan yang masih ingin membawa gelar baru ke lemari trofi Inter Miami.

Ia secara khusus menyebut Messi, menggambarkannya sebagai "nomor satu", dan menegaskan bahwa ia layak meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini.

Ia menambahkan: "Ia tak tertandingi; aku tidak ragu bahwa Ballon d'Or harus jatuh kepadanya. Mengingat usianya, Piala Dunia yang ia ikuti, dan apa yang ia representasikan bagi semua orang, tidak hanya dalam sepak bola tetapi juga dari segi nilai-nilai kehidupan, sudah sepantasnya ia memenangkannya."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Pada akhir Agustus lalu diumumkan penunjukan Gonzalez sebagai pelatih baru Inter Miami, menggantikan Guillermo Hoyos, namun ia tidak dapat menjalani pertandingan pertamanya hingga hari ini karena masalah terkait izin kerjanya.

Pengalaman kepelatihan terakhirnya adalah pada bulan Oktober, ketika kontraknya dengan klub Argentina Platense berakhir.

Inter Miami belum pernah sebelumnya memenangi Piala Champions, sebuah turnamen yang ia ikuti sebagai pemegang gelar Piala Liga Sepak Bola Amerika, gelar yang ia angkat pada Desember lalu untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang singkat.