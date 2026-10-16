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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Pelatih Hajduk Split Gonzalo García: "Saya ingin meminta maaf kepada Ajax"

Hajduk Split vs Ajax
Hajduk Split
Ajax
Conference League

Hajduk Split telah beberapa kali meminta maaf atas kericuhan dalam laga Conference League melawan Ajax pada Kamis malam (2-1). Permintaan maaf itu terkait kericuhan pada menit ke-75.

Ajax sudah tertinggal pada babak pertama di Split. Abdoulie Sanyang mencetak gol pembuka pada menit ke-37 setelah sebuah serangan apik.

Pada babak kedua, Ajax tampil lebih baik. Davy Klaassen menuntaskan umpan silang Thilo Kehrer dengan apik untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.


Skor imbang itu tidak bertahan lama di Kroasia. Akibat umpan buruk Jofre Torrents, Hajduk Split kembali unggul dua menit kemudian lewat Marin Soticek.


Pertandingan kemudian terhenti pada menit ke-75. Suporter Hajduk Split menyalakan kembang api secara massal untuk merayakan ulang tahun ke-75 kelompok suporter garis keras klub tersebut.

Akibatnya, untuk beberapa waktu, pandangan tertutup hingga tangan di depan mata pun tak terlihat. Wasit pun memutuskan untuk menghentikan pertandingan sementara. Hajduk merasa malu atas kejadian di tribune.

Pelatih Gonzalo García telah meminta maaf kepada Ajax dan UEFA dalam sesi pers seusai pertandingan. Tak lama kemudian, Hajduk juga mengunggah pernyataan di kanal resmi klub.

"Kami ingin meminta maaf kepada UEFA serta staf pelatih dan para pemain Ajax, yang menyaksikan kejadian yang tidak ingin kami kenang sebagai citra kami di Eropa."

"Klub telah melakukan segala yang bisa dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan UEFA," lanjut pernyataan itu. "Terlepas dari segala upaya kami, telah terjadi sesuatu yang tidak kami banggakan. Meski begitu, sebagai klub kami ingin bertanggung jawab."

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