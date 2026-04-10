Pelatih Girona memberikan pendapatnya mengenai aksi Mbappé yang kontroversial

Michel Sánchez, pelatih Girona, menyatakan kepuasannya atas penampilan timnya setelah bermain imbang 1-1 melawan Real Madrid pada pekan ke-31 La Liga, sambil menegaskan bahwa satu poin yang diraih timnya di Stadion Bernabéu sangat berharga.

Sanchez mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Real Madrid memiliki potensi yang luar biasa, mereka lebih unggul dan menciptakan lebih banyak peluang, tetapi kami bertahan dengan baik. Satu poin adalah hal terpenting dalam pertandingan ini, dan saya sangat senang dengan usaha keras yang ditunjukkan para pemain."

Dia menambahkan: "Setelah gol pertama mereka, kami merasa situasi menjadi sulit, tapi sentuhan individu dari Thomas Lemar memberi kami hasil imbang. Mendapatkan satu poin di sini membutuhkan perjuangan yang besar.

Dia menjelaskan bahwa dia berbicara dengan beberapa pemain Real Madrid, dan berkata, "Saya yakin mereka mampu membalikkan hasil di leg kedua, dan saya berharap mereka lolos demi kebaikan sepak bola Spanyol."

Mengenai pergantian pemain, pelatih asal Argentina itu menjelaskan bahwa ia ingin meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola: "Saya sempat berpikir untuk bermain dengan formasi 5-4-1, tapi saya mundur dan memasukkan Abel dan Bryan untuk terus menekan. Saya tidak ingin kami kebobolan gol tanpa memiliki kemampuan untuk membalas."

Simeone memuji penampilan Thomas Lemar dengan mengatakan: "Dia pemain hebat, luar biasa di antara lini, tapi dia perlu lebih sering mengarah ke gawang. Di babak kedua dia lebih agresif dan sangat membantu kami."

Adapun mengenai insiden kontroversial antara Vitor Reis dan Kylian Mbappé, Sanchez mengatakan: "Saya terlalu jauh dan tidak melihatnya dengan jelas. Vitor menegaskan bahwa dia tidak melakukan gerakan sengaja terhadap Mbappé. Pertandingan berjalan bersih, dan waktu bermain yang efektif cukup lama."