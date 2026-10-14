Okan Buruk, pelatih kepala Galatasaray, memuji kualitas para pemain Barcelona dan menegaskan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sangat baik di atas lapangan. Pernyataan itu disampaikan setelah timnya menelan kekalahan berat dari klub Katalan tersebut dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa.

Pelatih Galatasaray itu berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Kami bermain melawan pemain-pemain yang saling mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Mereka seperti sebuah mesin yang sempurna. Kami merasa sedih karena kalah."





Buruk menambahkan bahwa dirinya bangga dengan apa yang ditampilkan para pemainnya meski hasilnya berat, seraya menyebut bahwa mereka telah mewakili sepak bola Turki dengan baik dan membuktikan pada beberapa periode pertandingan kemampuan mereka bersaing dengan tim-tim besar.

Ia melanjutkan: "Kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim yang layak bermain di Liga Champions Eropa, baik melalui penampilan di lapangan maupun atmosfer yang diciptakan para suporter kami."

Mengenai penyebab kekalahan, pelatih Galatasaray itu menjelaskan bahwa timnya terlalu terburu-buru dalam menghadapi tekanan Barcelona dan terlalu sering mengandalkan bola-bola panjang, alih-alih menguasai bola dan membaca jalannya permainan dengan lebih baik.

Ia berkata: "Pada babak pertama, hingga momen tertentu, kami menjalankan apa yang kami inginkan. Namun kami mundur ke area kotak penalti menjelang akhir babak pertama, dan itu bukan hal yang saya inginkan."

Galatasaray sebelumnya sempat unggul lebih dulu melalui Aleksei Batrakov pada menit ke-28, sebelum Joao Cancelo menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-43, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1.

Pada babak kedua, Barcelona memaksakan keunggulannya setelah Fermin Lopez dan Anthony Gordon mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-50 dan ke-53, sebelum Karim Adeyemi melengkapi empat gol pada menit ke-65. Klub Katalan itu pun memastikan kemenangan 4-1 dan melanjutkan awal yang kuat di turnamen ini.