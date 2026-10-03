Pelatih kepala timnas Finlandia asal Denmark, Jacob Friis, mengalami momen canggung dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Albania di UEFA Nations League, setelah ia mencoba melontarkan lelucon terkait krisis Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal, namun candaannya tidak mendapat respons sama sekali dari para jurnalis yang hadir.

Menurut laporan "Radio Monte Carlo" Prancis, Friis berbicara tentang kesiapan para pemain timnas Finlandia untuk pertandingan melawan Albania, sebelum ia mencoba berkelakar soal insiden terbaru Ronaldo dengan Portugal, dengan mengatakan: "Kemarin, tidak ada satu pun pemain yang pergi dengan pesawat pribadi, jadi mereka semua tersedia. Saya punya banyak pilihan."

Namun lelucon itu tidak mendapatkan reaksi yang diharapkan sang pelatih, karena keheningan menyelimuti ruang konferensi tanpa ada seorang pun dari yang hadir tertawa, sehingga momen yang diinginkan Friis sebagai sesuatu yang ringan berubah menjadi situasi memalukan di hadapan para jurnalis.

Di penghujung konferensi, pelatih asal Denmark itu kembali menyinggung insiden tersebut, dan tampak kecewa atas kurangnya respons para hadirin terhadap candaannya, dengan mengatakan secara bergurau kepada mereka: "Kalian tidak paham leluconnya di awal," lalu salah satu jurnalis menjawab: "Tidak, saya paham."

Friis menambahkan, dengan nada sinis atas situasi tersebut: "Tidak ada reaksi sama sekali," sebelum ia tertawa dan menyinggung sifat karakter orang Finlandia, lalu menutup pembicaraannya dengan berkata: "Kalian membuat saya terlihat seperti orang bodoh!"