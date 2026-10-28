Seperti yang pertama kali dilaporkan tz dan kemudian surat kabar Bild melaporkan, pelatih klub dengan gelar juara Jerman terbanyak itu saat terjatuh juga mengalami dislokasi bahu.

Kompany ambruk Jumat lalu di kompleks latihan FC Bayern di Säbener Straße saat menyaksikan latihan tim kedua. Penyebabnya hingga kini belum diketahui. Bahunya rupanya juga mengalami cedera saat itu.

Pelatih berusia 40 tahun itu kemudian segera dibawa ke rumah sakit, tempat ia hingga kini masih mendapat perawatan dan menjalani pemeriksaan. Diagnosis pasti masih belum diketahui, tetapi FCB telah menyatakan bahwa kondisi kesehatannya tidak mengkhawatirkan.

"Saya menjenguk Vince di rumah sakit kemarin. Suasana hatinya baik. Sepertinya kondisinya membaik setiap hari. Itu sangat positif," kata asisten pelatih Aaron Danks, yang menggantikan Kompany, dalam konferensi pers menjelang pertandingan piala melawan 1. FC Magdeburg.

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Mengapa Vincent Kompany ambruk?

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Kompany mengeluhkan sakit kepala hebat pada hari ia ambruk. Karena itu, ia menjalani pemeriksaan neurologis menyeluruh dalam beberapa hari terakhir.

Menurut informasi Bild, para dokter saat ini disebut berfokus pada masalah di kepala dalam pemeriksaan mereka untuk menentukan diagnosis. Stroke maupun serangan jantung segera dapat disingkirkan melalui pemeriksaan tersebut.

Kompany juga mengalami infeksi virus dalam beberapa hari sebelum ia ambruk. Karena itu, ia antara lain melewatkan sesi latihan terakhir dan konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions melawan FC Arsenal (2-2).

Belum jelas berapa lama pelatih berusia 40 tahun itu akan absen. Menurut Bild, ia dipastikan belum akan kembali untuk pertandingan melawan Dortmund (31 Oktober), tandang ke markas Atletico Madrid (3 November), dan melawan Mainz (7 November). Kompany mungkin bisa kembali setelah jeda internasional pada November.