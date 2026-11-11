Pelatih baru Mesir ungkap prioritasnya, tempatkan Salah pada posisi istimewa

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Ali Maher memulai tugasnya sebagai kepala staf teknis timnas Mesir dengan pesan yang jelas mengenai karakter fase mendatang, menegaskan bahwa waktu yang mepet tidak akan menghalanginya untuk mencoba membawa perubahan dalam cara kerja, dan bahwa kepercayaannya pada kualitas para pemain menjadi titik awal untuk mewujudkan visinya.

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Dalam konferensi pers perkenalan dirinya, Rabu hari ini, pelatih asal Mesir itu menggambarkan tugas menangani tim nasional sebagai titik penting dalam kariernya, seraya menegaskan bahwa memimpin tim nasional merupakan ambisi yang diidamkan setiap pelatih. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi, sebagai penghargaan atas dukungannya terhadap sepak bola Mesir dan pelatih nasional.

"Kami tidak akan memulai dari nol"

Maher tak lupa menyinggung staf kepelatihan sebelumnya di bawah pimpinan Hossam Hassan, memuji kerja keras yang dilakukan selama masa jabatannya, sembari menjelaskan bahwa staf baru tidak akan memulai dari nol, melainkan menargetkan untuk membangun di atas apa yang telah dicapai dengan memasukkan gagasan dan metode yang berbeda pada periode mendatang.

Pelatih itu berbicara tentang sulitnya kondisi saat ia menerima tugas tersebut, menjelaskan bahwa ia hanya memiliki waktu lima hari sebelum menjalani pertandingan pertama. Meski masa persiapan singkat, ia menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan para pemain tim nasional untuk menyerap instruksinya dan menerapkannya di lapangan, berlandaskan potensi yang mereka miliki, dan menyebut para pemainnya sebagai yang terbaik di benua Afrika.

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Maher membandingkan antara sifat pekerjaan di klub dan tim nasional, menjelaskan bahwa pelatih di klub memiliki kesempatan setiap hari untuk berlatih, memperbaiki kesalahan, dan menanamkan gagasannya kepada para pemain, sedangkan tim nasional menuntut kondisi yang berbeda karena singkat dan berjauhannya periode pemusatan, hal yang membuat berbagai detail menjadi lebih rumit dan membutuhkan metode komunikasi yang berkelanjutan.

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Ia menegaskan bahwa staf kepelatihan akan berupaya menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan para pemain, agar mereka dapat memahami apa yang dibutuhkan dari mereka dengan mudah, di tengah keterbatasan waktu yang tersedia untuk kerja kolektif. Maher berpendapat bahwa menyederhanakan instruksi dan menyampaikan gagasan dengan jelas merupakan keharusan untuk menghadapi sifat tugas internasional ini.

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Bagaimana ia memandang Mohamed Salah?

Tentang Mohamed Salah, ia menilai kapten tim nasional itu sebagai salah satu aset terpenting yang pernah dikenal sepak bola Mesir, dengan mengatakan: "Salah adalah hal terbaik yang pernah terjadi bagi sepak bola Mesir", seraya menegaskan bahwa kehadirannya merupakan nilai yang besar bagi tim. Ia menambahkan bahwa seluruh pemain memiliki keinginan untuk meninggalkan jejak yang berpengaruh dengan seragam tim nasional, dan menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan mereka untuk membahagiakan suporter Mesir. Dalam pembicaraannya tentang masa depan tim, Maher menekankan bahwa setiap tahap memiliki tuntutannya sendiri, dan bahwa penanganan daftar pemain saat ini harus memperhatikan pemanfaatan elemen yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan terlebih dahulu.

Ia juga menyoroti bahwa sepak bola Mesir tidak menghasilkan pemain istimewa secara berulang, melainkan dalam rentang waktu yang panjang, sehingga menuntut pemanfaatan yang baik atas bakat-bakat yang ada saat ini alih-alih terburu-buru melakukan perubahan besar-besaran. Ia menjelaskan bahwa persoalan menurunkan rata-rata usia tim nasional akan datang pada tahap berikutnya, setelah berupaya mencapai tujuan saat ini dan memanfaatkan kelompok yang ada, tanpa menentukan waktu atau mekanisme untuk menerapkan arah tersebut.

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Maher menerima tugas ini hanya lima hari sebelum pertandingan perdananya bersama tim nasional, di mana ia bersiap menghadapi Malawi dua kali dalam babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, pada hari Jumat dan Selasa mendatang.

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