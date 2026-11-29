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Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona Atlètic, kembali absen dari skuad timnya karena mengalami masalah otot, sehingga pelatihnya, Juliano Belletti, tidak dapat memainkannya dalam kemenangan berharga 2-1 atas Terrassa.

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Menurut harian Spanyol Mundo Deportivo, penyerang asal Mesir berusia 18 tahun itu belum pulih dari rasa sakit yang sebelumnya membuatnya absen dalam laga derbi melawan Espanyol B. Ia juga kembali mengalami cedera kambuhan dalam latihan kemarin, sehingga tidak dapat masuk skuad untuk menghadapi Terrassa. Kondisi ini berpotensi membuatnya absen dalam beberapa pertandingan mendatang.

Ketika ditanya mengenai absennya sang penyerang asal Mesir, Belletti mengungkapkan perkembangan terbaru soal kondisi fisik Hamza Abdelkarim, tetapi hanya memberikan jawaban singkat tanpa merinci lebih jauh.

"Dia mengalami sedikit rasa sakit dan kelelahan otot, dan akan bergabung dengan tim utama," ujar pelatih Barcelona Atlètic tersebut, tanpa menjelaskan jenis masalah otot yang dialami Hamza.

Di sisi lain, Barcelona belum memberikan penjelasan apa pun terkait alasan absennya pemain asal Mesir itu maupun rincian kondisi kesehatannya.

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Meski pelatih Barcelona Atlètic memberikan pernyataan yang menenangkan, sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain tampak lebih pesimistis mengenai kondisi fisiknya dan tidak menutup kemungkinan ia akan absen selama beberapa pekan.

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Dalam beberapa pekan ke depan akan terlihat bagaimana perkembangan kondisi penyerang asal Mesir tersebut, serta apakah ia dapat bergabung dalam latihan tim utama di bawah arahan Hansi Flick untuk membantu tim dalam sisa pertandingan hingga akhir tahun.

Hamza telah mengoleksi 131 menit bermain di laga resmi musim ini, terdiri atas 12 menit bersama tim utama dan 74 menit bersama tim B, dengan mencetak satu gol dalam satu-satunya pertandingan yang ia mainkan, ditambah 45 menit lainnya bersama tim U-19.

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Hamza Abdelkarim, yang lahir pada 1 Januari 2008, merupakan jebolan akademi Al Ahly. Ia mencuri perhatian bersama timnas Mesir U-17 di Piala Dunia 2025 di Qatar setelah mencetak dua gol di turnamen tersebut.

Penyerang asal Mesir itu bergabung dengan Barcelona pada awal 2026 dengan status pinjaman dari Al Ahly, sebelum klub Spanyol tersebut mengaktifkan opsi pembelian pada Juni dan mempermanenkan transfernya.

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Tidak butuh waktu lama bagi Hamza untuk dipromosikan ke tim utama asuhan Flick, sekaligus menjadi pemain Mesir pertama yang membela Barcelona.

Abdelkarim menawarkan opsi yang tidak dimiliki skuad Flick, yaitu sebagai penyerang tengah bertubuh kuat yang mampu bermain membelakangi gawang, selain memiliki kemampuan duel udara yang baik serta kemampuan menyelesaikan serangan.