Pelatih Aljazair coret Zidane dan Qabal, panggil pemain dari Liga Mesir

Pelatih asal Aljazair, Ibrahim Hamdani, mengumumkan skuad timnas negaranya pada hari Kamis ini sebagai persiapan menghadapi Togo, pada 14 dan 17 November mendatang, dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027.

Daftar tersebut menyoroti absennya sejumlah nama besar, terutama kiper Luca Zidane - putra Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis - serta gelandang Paris FC, Ilan Kebbal.

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Mengenai absennya Zidane, Hamdani berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "L'Equipe" Prancis: "Saya menentukan pilihan berdasarkan kriteria olahraga, terutama di posisi penjaga gawang yang dianggap sangat spesial. Saya membutuhkan tiga kiper dengan waktu bermain sebanyak mungkin. Ketiga kiper yang dipilih adalah yang paling banyak tampil sejak pemusatan latihan sebelumnya, dan itulah satu-satunya alasan pilihan saya."

Daftar ini mencakup di posisi penjaga gawang Oussama Benbot, kiper USM Alger, Melvin Mastyl, kiper Lausanne Swiss, dan Abdellatif Ramadan, kiper MC Alger.

Turut absen dari daftar ini Rayan Ait-Nouri, pemain Manchester City, Houssem Aouar, dan Samir Chergui, pemain Paris FC, selain Baghdad Bounedjah dan Ismael Bennacer.

Di sisi lain, daftar ini menyaksikan pemanggilan dua wajah baru untuk pertama kalinya, yaitu Mohamed Azzi, pemain CSKA Moskow, dan Abderrahmane Rebbach, pemain Deportivo Alaves, sementara kembali ke skuad timnas Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui, dan Fares Chaibi, selain nama-nama lainnya.

Berikut daftar lengkapnya:

Penjaga gawang: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastyl (Lausanne Swiss), Abdellatif Ramadan (MC Alger).

Lini pertahanan: Rafik Belghali (Torino), Achraf Abada (USM Alger), Zinedine Belaid (Al-Taawoun), Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Mohamed Azzi (CSKA Moskow), Jaouen Hadjam (Brighton), Souaib Nair (Saint-Etienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Lini tengah: Himad Abdelli (Olympique Marseille), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahmane Rebbach (Deportivo Alaves), Yacine Titraoui (Lens).

Lini serang: Mohamed Amine Amoura (Nice), Mohamed-Cherif Bakrar (Al-Ahly Mesir), Bachir Belloumi (Hull City), Adil Boulbina (Al-Diriyah), Amine Chiakha (Rosenborg), Fares Chaibi (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Aljazair saat ini memuncaki grupnya dengan koleksi 4 poin, setelah meraih kemenangan atas Zambia dengan skor 3-1, dan bermain imbang 2-2 melawan Burundi, serta berupaya memperkuat posisinya dalam dua laga melawan Togo.