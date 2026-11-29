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Míchel Sanchez berbicara terus terang dalam wawancara dengan NOS tentang masalah kesehatan mental yang pernah dan masih dialaminya. Pelatih Ajax itu mengungkapkan isi hatinya.

Semasa menjadi pemain, Míchel adalah pesepak bola yang tidak terlalu menonjol. Ia menghabiskan seluruh kariernya di Spanyol, terutama bersama Rayo Vallecano. Ia tampil dalam 336 pertandingan untuk klub tersebut.

Sisa 56 pertandingannya di Spanyol ia jalani bersama Real Murcia, Málaga, dan Almería. Sebagai pelatih, ia juga bekerja selama bertahun-tahun di Spanyol. Mula-mula di Rayo Vallecano, kemudian di Huesca dan Girona.

"Saya banyak bergulat dengan masalah kecemasan," kata Míchel dengan terus terang tentang masalah kesehatan mentalnya. Ia menunjukkan sisi rapuhnya dalam wawancara dengan NOS.

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"Itu tidak sampai menjadi depresi, tetapi saya pernah melalui masa-masa yang berat. Awalnya sebagai pesepak bola, karena ekspektasi. Ekspektasinya tinggi. Saya hanya anak dari lingkungan yang sangat sederhana, Vallecas, di Madrid. Saya tidak begitu mampu menghadapi tekanan itu."

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"Pada tahun-tahun awal saya sebagai pesepak bola, sejak usia 17 hingga 20 tahun, saya punya banyak masalah," jelas Míchel. "Saya didampingi seorang psikolog perempuan yang sangat membantu saya."

"Belakangan, sebagai pelatih, saya juga tidak mampu menghadapi tekanan yang sama dan mengalami masa yang sangat berat karena masalah kecemasan. Bahkan saat pertama kali berbicara dengan Ajax, tangan saya gemetar."

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"Ini dianggap tabu, padahal seharusnya tidak," ujarnya, yang ingin berbicara terbuka. "Sangat sedikit orang yang mau membicarakannya. Saya sering berbicara dengan psikiater dan saya tidak malu akan hal itu. Kita semua punya kelemahan."

Kini Míchel menjadi pelatih kepala Ajax, meski kehidupannya di Belanda juga tidak selalu mudah. "Saya kesulitan menemukan kegiatan yang bermakna untuk mengisi waktu luang, karena saya sangat kesepian di Amsterdam. Terkadang saya tidak bisa melepaskan diri dari urusan sepak bola. Saat itu, pandangan saya menjadi terlalu terpusat pada sepak bola. Memang begitu."