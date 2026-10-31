Míchel Sánchez angkat bicara soal cedera Julian Brandt setelah Ajax meraih kemenangan sulit 1-0 atas AZ. Pelatih asal Spanyol itu berbicara kepada ESPN seusai pertandingan mengenai cedera pemain asal Jerman tersebut.

Ajax meraih kemenangan pertama atas AZ dalam 12 pertemuan terakhir pada Sabtu malam berkat sundulan Tolu Arokodare di awal laga. "AZ adalah tim yang luar biasa," kata Míchel saat memulai analisisnya kepada ESPN. "Kami sudah lebih dari lima tahun tidak mengalahkan mereka. AZ juga tim yang sangat padu dan telah bermain dengan cara yang sama selama bertahun-tahun."

Menurut Míchel, Ajax justru masih berada dalam fase ketika para pemain harus memahami dengan tepat apa yang diminta dari mereka. "Kami terus berusaha, dan para pemain berada di level yang sangat tinggi secara mental maupun dalam hal kerja keras," ujar pelatih asal Spanyol itu. "Dalam 15 hingga 20 menit pertama, kami melakukan sejumlah hal dengan sangat baik dan, selain mencetak gol, menciptakan beberapa peluang berbahaya."

Setelah itu, menurut Míchel, jalannya pertandingan berubah cukup drastis. "Sejak saat itu, AZ mendominasi," aku sang pelatih, yang melihat timnya semakin terdesak. "Jika Anda tidak bisa menyerang dengan baik, Anda harus bertahan dengan baik," katanya mengenai penampilan timnya, yang menurutnya bertahan dengan baik terutama dalam satu jam pertama.

"Setengah jam terakhir terasa sangat panjang bagi kami," aku Míchel. "Kami harus memasukkan pemain berpengalaman seperti Steven Berghuis dan Daley Blind, padahal mereka belum mendapatkan ritme pertandingan." Meski begitu, sang pelatih puas dengan tiga poin yang membuat Ajax hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Feyenoord.

ESPN juga bertanya kepada Míchel mengapa Ajax tidak terus-menerus mampu menekan AZ dengan intensitas yang cukup. "Begitu mereka bisa mengoper bola dua, tiga, atau empat kali, menjadi sangat sulit untuk menekan dengan intensitas tinggi," jelasnya. "Kami seharusnya lebih menguasai bola karena jika Anda menyerang dengan baik, Anda juga bertahan dengan lebih baik."

Kemunduran bagi Ajax adalah cederanya Brandt, yang harus meninggalkan lapangan pada menit ke-35 dan digantikan oleh Oscar Gloukh. "Brandt merasa kondisinya tidak baik dan akhirnya meminta sendiri untuk diganti," kata Míchel. "Kami akan memeriksa seberapa serius cederanya. Semoga tidak parah, tetapi ia merasa kondisinya tidak baik."

Dalam konferensi pers setelahnya, Míchel memperjelas maksudnya: "Saya pikir cederanya tidak serius. Ia sudah merasakan gangguan sejak awal dan tidak bisa benar-benar menambah kecepatan," kata Míchel. "Ia mengenal tubuhnya dengan baik dan ingin mencegah kondisinya memburuk."