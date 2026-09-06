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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Pelatih Ajax Míchel menjelaskan mengapa Tolu harus digantikan oleh Dolberg setelah satu jam bermain

Ajax

Tolu Arokodare mencetak gol saat melawan PSV pada Sabtu, tetapi tidak berada di lapangan selama 90 menit di Johan Cruijff ArenA. Pelatih Ajax, Míchel, menjelaskan kepada ESPN mengapa striker jangkung itu digantikan Kasper Dolberg setelah satu jam laga berjalan.

"Karena kekurangan energi," jelas pelatih asal Spanyol itu seusai pertandingan mengenai penarikan Tolu ketika Ajax tertinggal 1-2 dalam laga besar Eredivisie tersebut. 

"Tolu adalah pemain yang kami semua dukung. Mungkin dia tidak mencapai level terbaiknya. Kami membutuhkan kaki-kaki segar untuk menekan dan mencoba mencari ruang di belakang. Itu yang kemudian saya coba dengan Leonardo dan Dolberg. Saya rasa mereka berdua adalah pesepakbola hebat," tambah Míchel dalam analisanya mengenai Ajax - PSV.

Míchel mencoba membuat perbedaan dengan meminta para pemainnya mencari ruang di belakang melawan dua bek tengah PSV. "Hari ini (Sabtu, red.) itu tidak berhasil. Tetapi pergantian pemain dimaksudkan agar tim bisa terus bertarung seratus persen. Itulah sebabnya kami melakukannya."

Pelatih Ajax itu ingin Tolu benar-benar berfungsi sebagai target man sejak awal. "Dia harus memungkinkan kami untuk menjaga bola, sehingga kami bisa bermain sebagai tim. Tetapi aksi-aksi awalnya tidak memuaskan saya."

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"Saya selalu sangat bersemangat, dan dia juga. Dari pinggir lapangan kami melihat segalanya jauh lebih jelas. Saya meminta Tolu untuk menunjukkan lebih banyak determinasi dan energi dalam aksinya," ujar pelatih yang kalah itu.

Pada akhirnya, Dolberg juga tidak mampu menjadi pembeda di fase akhir pertandingan. PSV mencetak satu gol lagi pada masa injury time dan meninggalkan Amsterdam dengan kemenangan 1-3. 

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