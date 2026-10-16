Pelatih Ajax Míchel Sanchez menilai Jofre Torrents tidak bermain buruk saat menghadapi Hajduk Split pada Kamis malam (kalah 2-1), seperti yang ia sampaikan dalam sesi jumpa pers seusai laga.

Ajax sudah tertinggal pada babak pertama di Split. Abdoulie Sanyang mencetak gol pembuka pada menit ke-37 setelah sebuah serangan apik.

Pada babak kedua, Ajax tampil lebih baik. Davy Klaassen menuntaskan umpan silang Thilo Kehrer dengan apik untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Skor imbang tidak bertahan lama di Kroasia. Akibat umpan buruk Torrents, Hajduk Split kembali unggul dua menit kemudian melalui Marin Soticek.

Seusai laga, Míchel menilai pemain asal Spanyol itu tidak bermain buruk. "Dia pemain profesional Ajax. Kami percaya kepadanya. Dia melakukan kesalahan pada gol kedua yang kami kebobolan, tetapi dia tidak bermain buruk."

Torrents bergabung dari FC Barcelona dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Barcelona masih bisa menerima hingga sekitar 5,5 juta euro melalui bonus performa/komponen variabel jika target tertentu tercapai.

Menurut kesepakatan tersebut, Barça juga berhak atas 50 persen pendapatan jika Torrents dijual Ajax.