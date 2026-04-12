Pelatih Ajax García: 'Jika dia melakukannya, dia akan menjadi pemain hebat'

Óscar García merasa senang karena Jorthy Mokio telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama Ajax. ''Itu adalah masa yang sulit baginya,'' kata pelatih klub asal Amsterdam itu kepada ESPN, setelah Ajax menang 0-3 atas tim juru kunci Heracles Almelo.

Pelatih asal Spanyol itu jujur mengenai penampilan Mokio di Almelo. "Saya pernah melihatnya bermain lebih baik. Tidak mudah menghadapi segala hal yang terjadi sebelum Jorthy menandatangani kontrak. Masa ini memang tidak mudah baginya."

Lalu ia langsung menambahkan: "Tapi jika ia berkembang seperti yang kami perkirakan, ia akan menjadi pemain hebat," García melihat potensi besar pada gelandang berusia 18 tahun itu.

Ajax akhirnya menang 0-3 saat bertandang ke Heracles. Meskipun demikian, García belum sepenuhnya puas dan menekankan bahwa timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. ''Saya persembahkan kemenangan ini kepada para pendukung yang ikut serta. Itu sangat penting bagi kami.''

Menurut pelatih asal Spanyol itu, tim tamu memulai pertandingan dan babak kedua dengan tajam. ''Tapi kami seharusnya mencetak lebih banyak gol,'' kata García kepada para pemainnya.

Kartu merah untuk Takehiro Tomiyasu pada menit ke-81 menjadi noda pada kemenangan tandang Ajax. Bek asal Jepang itu menjatuhkan Lequincio Zeefuik dan harus ditarik keluar lebih awal oleh wasit Martin van den Kerkhof.

"Saya pikir itu 50/50," keluh pelatih Ajax. "Pada akhirnya, saya senang dengan clean sheet dan wasit telah membuat keputusan yang tepat menurut saya. Karena Heracles tidak mencetak gol."