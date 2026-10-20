Barcelona memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Paris Saint-Germain di hadapan Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", karena spanduk kontroversial yang dibentangkan para suporter tim Prancis tersebut sebelum dimulainya pertandingan antara kedua klub di Liga Champions Eropa, setelah klub Katalan itu menganggapnya sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap batas-batas persaingan olahraga.









Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona berniat mengajukan pengaduan kepada "UEFA" setelah pertandingan berakhir, sebagai bentuk protes terhadap spanduk raksasa yang dibentangkan para suporter Paris di salah satu tribun stadion, yang bertuliskan "pembantaian ala Paris", di samping gambar seseorang yang mengenakan jersey Paris Saint-Germain dan topeng menyeramkan, sambil memegang gergaji listrik ketika menghancurkan logo klub Katalan tersebut.

Spanduk itu muncul beberapa saat sebelum peluit tanda dimulainya pertandingan, dalam atmosfer suporter yang memanas dan semakin menambah ketegangan pertemuan antara dua rival paling menonjol di sepak bola Eropa.

Para suporter Paris mengambil inspirasi desain itu dari karakter "Leatherface" yang terkenal dalam film horor "The Texas Chainsaw Massacre", dengan menggunakan topeng yang terkait dengan karakter Michael Myers dalam seri film "Halloween", dalam sebuah adegan yang memadukan simbol-simbol menyeramkan dan provokasi langsung terhadap Barcelona.

Namun, manajemen klub Katalan tersebut, menurut "Sport", tidak memandang spanduk itu sekadar sebagai sarana untuk memprovokasi lawan atau membangkitkan semangat para suporter, melainkan menilainya telah melampaui batas-batas yang dapat diterima dalam mengekspresikan persaingan olahraga, yang mendorong mereka menempuh jalur resmi.

Tindakan Barcelona ini datang di saat pertemuan-pertemuannya dengan Paris Saint-Germain menyaksikan persaingan sengit di panggung Eropa, di tengah atmosfer suporter yang luar biasa yang menyertai laga-laga kedua tim.

Sikap klub Katalan itu tercermin dalam penolakan untuk membawa persaingan antara kedua tim ke dalam pemandangan yang melampaui batas-batas dukungan olahraga, dengan fokusnya pada pengajuan pengaduan kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa setelah laga berakhir.

Laporan itu tidak memuat rincian mengenai sanksi yang mungkin dijatuhkan atau reaksi resmi dari Paris Saint-Germain.