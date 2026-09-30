Pekan Perpisahan: Ronaldo Pergi Lewat Pintu Belakang, Messi di Karpet Merah

Dalam ironi yang aneh, takdir memilih untuk mempertemukan dua momen perpisahan internasional dari dua rival abadi, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dalam satu pekan yang sama, tetapi dengan dua cara yang benar-benar bertolak belakang.

Ronaldo mengumumkan, hari Rabu ini, kepergiannya dari kamp latihan timnas seusai konferensi pers pelatih Jorge Jesus, yang menegaskan bahwa kapten "Selecao das Quinas" itu—yang duduk di bangku cadangan sepanjang laga melawan Norwegia lalu—juga tidak akan tampil sebagai starter menghadapi Denmark besok, dalam matchday ketiga UEFA Nations League.

"Sang Don" berjanji dalam pernyataannya bahwa ia akan mengungkapkan kepada rakyat Portugal "pada waktu yang tepat" alasan sebenarnya di balik kepergiannya.

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Akar krisis ini berawal dari laga di Oslo; Ronaldo langsung menuju ruang ganti setelah kemenangan (2-1) atas Norwegia, tanpa menyapa para suporter bersama rekan-rekannya, lalu absen dari latihan bersama selama tiga hari berturut-turut, sebagai protes yang jelas atas tidak dimainkannya ia dalam pertandingan itu, bahkan sebagai pemain pengganti sekalipun.

Laporan-laporan media memperkirakan bahwa perkembangan mengejutkan ini bisa menjadi akhir perjalanan Cristiano bersama timnas negaranya. Surat kabar Portugal "O Jogo" menulis: "Cristiano Ronaldo telah mengambil keputusan yang tak dapat ditarik lagi: ia tidak akan membela Portugal lagi. Pertandingan melawan Wales adalah laga terakhirnya bersama timnas."

"Sang Don" (41 tahun) memiliki catatan luar biasa di level internasional; ia mencatatkan penampilannya yang ke-234 melawan Wales, dan mengoleksi 146 gol bersama Portugal, ditambah gelar Euro 2016, serta dua gelar UEFA Nations League.

Perpisahan yang Ideal

Sebaliknya, di sisi lain Atlantik, Messi bersiap untuk perpisahan yang ideal. Ia mengumumkan pensiun dari tim nasional pada 31 Agustus, mengakhiri 21 tahun kebersamaannya dengan timnas, dan mengungkapkan bahwa ia telah menulis surat pensiunnya pada 21 Juli, dua hari setelah final Piala Dunia, tetapi menunda mempublikasikannya karena sakit yang diderita ayahnya, yang meninggal dunia pada 8 Agustus.

Federasi Sepak Bola Argentina memutuskan memberinya perpisahan yang layak, di mana presidennya Claudio Tapia mengundangnya untuk menjalani pertandingan perpisahan pada 6 Oktober melawan Benin, dan turut mengundang seluruh juara Piala Dunia 2022 untuk mendampinginya, sembari menyebut laga itu sebagai "Tango Terakhir".

Messi (39 tahun) berpamitan dengan timnas negaranya dengan angka-angka yang menakjubkan: 207 pertandingan dan 125 gol sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina, 21 di antaranya di Piala Dunia, di samping dua gelar Copa America, serta tampil di final Piala Dunia terakhir melawan Spanyol.

"Sang Kutu" diperkirakan akan mendapatkan perpisahan legendaris menghadapi Benin, pada waktu yang sama ketika Ronaldo meninggalkan kamp latihan Portugal dengan penuh amarah, untuk yang terakhir kalinya sepertinya.



