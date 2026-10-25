Gelandang Barcelona asal Spanyol, Pedri, mengungkapkan kesedihannya setelah timnya kalah 2-1 dari Real Madrid, dalam El Clasico yang digelar di Stadion Camp Nou pada ajang LaLiga, seraya menegaskan bahwa tim Catalan itu tidak menampilkan level yang diharapkan, terutama sepanjang babak pertama.

Pedri mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "DAZN", bahwa Barcelona tidak tampil dalam kondisi terbaiknya pada paruh pertama pertandingan. Ia menyebutkan bahwa tim membaik setelah turun minum dan berhasil menyamakan kedudukan, tetapi harus membayar mahal karena tidak menangani dengan baik serangan balik yang membuat Real Madrid mencetak gol kemenangan.

Gelandang asal Spanyol itu menambahkan bahwa Barcelona kehilangan tempo dalam sirkulasi bola, dengan menjelaskan: "Kami terlalu lambat di babak pertama, dan kami melakukan banyak kesalahan konyol, serta menghadapi tim-tim seperti ini kami harus membayar harganya."

Pedri menekankan perlunya meningkatkan performa dalam laga-laga mendatang, meskipun kecewa atas kekalahan dari pertandingan yang memiliki arti khusus bagi tim dan para pendukungnya. Ia mengatakan bahwa para pemain ingin meraih kemenangan dan mempersembahkannya kepada para suporter, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepada mereka.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kompetisi masih panjang, dan kekalahan di El Clasico tidak akan menentukan nasib LaLiga, seraya menyebutkan perlunya melupakan hasil tersebut dan fokus pada pertandingan berikutnya, mengingat musim masih berlangsung dan peluang untuk menebusnya masih ada.