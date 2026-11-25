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Bek sayap Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, berhasil menduduki takhta bergengsi bagi pemain Maroko dengan melampaui rekan senegaranya, Hakim Ziyech, setelah tampil melawan AS Roma asal Italia di Liga Champions pada Rabu malam ini.

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Enrique memasang Hakimi dalam susunan pemain inti Paris Saint-Germain pada laga menjamu Roma di Stadion "Parc des Princes", dalam matchday kelima fase liga kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Hakimi mengenakan ban kapten tim asal Paris itu dalam laga ini, menyusul absennya kapten utama, Marquinhos.

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Aklouche, Mayulu, Ferran Torres.

Hakimi kini menjadi pemain Maroko dengan penampilan terbanyak di kompetisi Eropa sepanjang sejarah, setelah mencapai laga ke-84, melampaui Ziyech yang tampil dalam 83 pertandingan, menurut statistik jaringan asal Prancis, "StatsFoot".

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Hakimi telah tampil dalam 82 pertandingan Liga Champions, ditambah dua laga di Piala Super Eropa.

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Penampilan-penampilan Hakimi tersebut dicatatkan saat membela Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain.

Di sisi lain, Ziyech, yang kini bermain untuk klub Brasil Botafogo, telah menjalani 45 pertandingan di putaran final Liga Champions dan 14 laga di babak kualifikasi, ditambah 17 pertandingan di Liga Europa dan 6 laga di babak kualifikasi kompetisi yang sama, serta satu pertandingan di Piala Super Eropa.

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Ziyech memainkan laga-laga di kompetisi Eropa tersebut bersama Chelsea, Ajax, Galatasaray, serta dua klub Belanda, Twente dan Heerenveen.

Rekor Istimewa Vitinha

Sementara itu, Vitinha juga mencatatkan rekor istimewa lainnya, setelah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bersama satu tim di bawah satu pelatih tanpa pernah absen sekali pun di Liga Champions, menurut "StatsFoot".

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Vitinha telah tampil dalam 51 pertandingan Liga Champions bersama Saint-Germain di bawah arahan Enrique, dan belum pernah absen dalam satu pun laga yang dimainkan tim asal Paris itu bersama pelatih asal Spanyol tersebut.