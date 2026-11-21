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Telstar kalah 1-3 dari PEC Zwolle di kandang sendiri pada Sabtu. Tim asal Holland Utara itu mengawali laga dengan baik, tetapi akhirnya tak mampu membendung PEC Zwolle, yang naik ke papan tengah Eredivisie.

Tuan rumah membuka keunggulan setelah seperempat jam pertandingan. Marvin Peersman memberikan umpan kepada Patrick Brouwer, yang mencetak gol pembuka. Kegembiraan Telstar tak bertahan lama karena lima menit kemudian Dylan Mbayo menyamakan kedudukan lewat tembakan keras yang tepat sasaran.

Comeback PEC Zwolle tuntas setelah setengah jam pertandingan. Sydney van Hooijdonk memberikan umpan dan Mbayo mencetak gol keduanya malam itu, membuat pelatih Alex Pastoor gembira.

PEC tampil kuat selepas jeda dan, setelah lini pertahanan Telstar melakukan kesalahan, Ibrahim Cissoko mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-3. Tugas tuan rumah pun mendadak menjadi sangat berat.

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Telstar lebih gencar menekan dalam 20 menit terakhir, tentu karena mereka tertinggal. Namun, mereka tak mampu menemukan celah di pertahanan PEC Zwolle, sementara waktu terus berjalan tanpa menguntungkan tuan rumah.

Tembakan Jeff Hardeveld pun tak mampu membawa Telstar kembali ke dalam pertandingan pada malam yang dingin di Velsen-Zuid. PEC bertahan hingga akhir laga dan mengantongi tiga poin yang sangat penting. Tim itu kini menempati peringkat ke-11.

Bagi Telstar, peringkat ke-16 adalah kenyataan pahit. Pekan depan, mereka akan bertandang ke markas Excelsior, yang mengejutkan semua pihak dengan kemenangan 2-3 atas Feyenoord di De Kuip.