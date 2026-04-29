PEC Zwolle memperpanjang kontrak dengan ikon klub: 'Klub ini selalu memperlakukan saya dengan baik'

PEC Zwolle berhasil memperpanjang kontrak Ryan Thomas selama satu musim. Pemain asal Selandia Baru ini, yang kemungkinan besar akan berlaga di Piala Dunia musim panas mendatang, kini terikat kontrak dengan klub Eredivisie tersebut hingga pertengahan 2028.

Thomas (31) bergabung dengan PEC pada 2013, dan bersama klub tersebut ia berhasil merebut trofi KNVB Beker pada 2014 dengan mengalahkan Ajax (5-1). Thomas juga memenangkan Johan Cruijff Schaal bersama Blauwvingers.

Thomas meninggalkan PEC pada 2018 untuk bergabung dengan PSV, namun karena cedera, ia tak pernah bisa menjadi pemain inti dalam waktu lama di sana. Pada 2022, ia kembali ke Zwolle.

Saat ini, ia telah mencatatkan 213 pertandingan untuk PEC: jumlah terbanyak di antara skuad saat ini. "Saya ingin tetap di PEC, itu bukan rahasia," kata Thomas.

"Klub ini selalu memperlakukan saya dengan baik dan para pendukungnya luar biasa. Selama saya masih bisa memberikan kontribusi, saya akan memberikan segalanya untuk klub ini. Hubungan di antara kami berdua sangat baik."

"Itu tentu saja yang terpenting untuk kerja sama jangka panjang. Saya sangat senang bisa terus bermain untuk klub kota saya selama dua tahun ke depan," kata Thomas.

Direktur teknis Gerry Hamstra juga sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini. "Ryan mampu membaca jalannya pertandingan seperti tidak ada duanya dan tahu apa yang dibutuhkan di setiap fase pertandingan."

"Bagi para pemain muda dan pelatih, Ryan juga menjadi teladan dan bagian penting dari tim. Bersama dia, kami ingin menutup musim ini dengan baik, setelah itu Ryan akan menghadapi Piala Dunia yang luar biasa, dan kami ingin melanjutkan kerja sama dengannya musim depan," kata Hamstra.