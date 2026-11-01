PEC Zwolle lanjutkan rentetan hasil dan buat ADO Den Haag semakin terpuruk

PEC Zwolle mengalahkan ADO Den Haag 1-0 di kandang pada Minggu sore. Dylan Mbayo mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini mengangkat PEC Zwolle ke posisi ke-14, sementara tim tamu tetap berada di zona berbahaya.

PEC Zwolle mendominasi awal pertandingan. Dalam 20 menit pertama, tuan rumah beberapa kali mengancam gawang kiper ADO, Kilian Nikiema, tetapi belum berhasil mencetak gol.

PEC Zwolle terus menekan sepanjang sisa babak pertama. Tembakan jarak jauh Ryan Thomas sedikit melebar, begitu pula sundulan Simon Graves.

ADO kemudian sempat mencetak gol, meski peluang itu datang bertentangan dengan jalannya pertandingan. Jalen Hawkins menggiring bola ke depan lalu melepaskan tembakan. Bola hasil tembakannya yang terhalang jatuh ke kaki Evan Rottier, yang menyambarnya dari jarak dekat. Namun, penyerang itu berada dalam posisi offside sehingga gol tersebut dianulir.

Menjelang turun minum, gol yang sah justru tercipta di sisi lain. Dylan Mbayo bergerak dari sisi lapangan ke tengah, lalu melepaskan tembakan yang tak terjangkau Nikiema: 1-0.

Pada babak kedua, kedua tim mendapat peluang sangat besar dalam rentang lima menit. Sundulan Sydney van Hooijdonk untuk PEC Zwolle membentur tiang, sementara Rottier gagal memasukkan bola meski sudah melewati kiper Jasper Schendelaar.

Sepanjang sisa babak kedua, baik PEC Zwolle maupun ADO Den Haag kesulitan menciptakan peluang yang benar-benar besar. Tuan rumah juga gagal menghukum kesalahan lini belakang ADO. Selain itu, tidak banyak yang terjadi di Mac3Park.

Kemenangan ini membawa PEC Zwolle naik ke posisi ke-14 klasemen Eredivisie. Dua pelatih sementara, Dennis van der Ree dan Maikel van der Werff, tetap belum terkalahkan. ADO masih berada di posisi ke-17.