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Bek asal Serbia milik Milan itu berbicara secara menyeluruh tentang berbagai topik.

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Bek asal Serbia, Strahinja Pavlovic, menjadi tamu di podcast Serbia SS Calcio. Bek Milan itu berbicara secara menyeluruh tentang pengalamannya di Italia, sekaligus mengungkap kisah-kisah lucu selama membela Milan. Berikut pernyataannya:

Satu tahun bersama Allegri:

"Bekerja bersama Allegri sangat bermanfaat bagi saya. Di bawah arahannya, saya membuat kemajuan terbesar sejak tiba di Italia. Sebagai bek, saya punya kecepatan dan kekuatan yang bagus, serta kemampuan membawa bola keluar dari belakang. Saya juga bisa maju dan mencetak gol, tetapi aspek taktik selalu menjadi kekurangan saya. Saya baru mempelajari dasar-dasarnya ketika masuk tim utama Partizan. Menurut cara orang Italia memandang sepakbola, saya agak tertinggal karena pemain mereka mulai mempelajari konsep-konsep tertentu sejak usia sangat muda."

Lawan terkuat yang pernah dihadapi?

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"Dari segi fisik, tantangan terberat jelas menghadapi Romelu Lukaku. Namun, Marcus Thuram juga demikian: dia kuat, cepat, dan sangat piawai menguasai bola. Sementara itu, menghadapi Lautaro, Anda harus sangat waspada di dalam kotak penalti. Jika tidak terus menjaganya dengan ketat, dia akan mencetak gol. Anda tidak boleh memberinya ruang."

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Soal hubungannya dengan Diego Moreira:

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"Saya bahkan tidak tahu dia putra Almami (pemain bersejarah Partizan, catatan redaksi). Dia sosok yang luar biasa, benar-benar hebat. Dia tahu beberapa kata dalam bahasa Serbia. Saya bertemu ayahnya saat latihan. Tentu saja kami berbicara tentang Partizan. Senang sekali bisa bertemu dengannya; saya ingat dia sejak masih bermain di Serbia. Saya sering bercanda dengan Moreira, mengatakan bahwa pada akhir karier, kami harus bermain setidaknya satu musim di Partizan. Saya mengingatkan bahwa saya tiga tahun lebih tua darinya, jadi dia harus sedikit berkorban agar kami bisa kembali ke sana bersama. Dia benar-benar orang yang sangat baik. Suasana di dalam skuad kami luar biasa. Berada di Milan sungguh menyenangkan."

Soal Conceiçao:

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"Conceiçao melarang Nutella dan sejak itu kami tidak diizinkan menikmatinya lagi (tertawa, catatan redaksi). Dia itu... Dia orang baik, saya menyukainya, tetapi metodenya ala Hitler. Saat kami bepergian untuk laga tandang, di hotel kami dipisahkan; para pemain berkumpul sendiri, sementara semua orang lain tetap di luar. Pelindung lutut dan siku wajib dipakai saat latihan, baik ketika suhu di bawah nol maupun 35 derajat. Tiga hari sebelum sebuah pertandingan, beberapa pemain pergi ke konser hingga pukul 23.00... Dia punya asisten, atau mata-mata jika Anda mau menyebutnya begitu, yang melapor kepadanya. Dia memperbesar persoalan itu sedemikian rupa hingga tak satu pun dari lima atau enam pemain tersebut diizinkan turun ke lapangan pada pertandingan berikutnya."

Kisah lain tentang Conceiçao, ketika dia baru ditunjuk sebagai pelatih Milan: "Dia terlambat 40 menit pada pertemuan pertama; semua pemain dan jajaran manajemen menunggunya, sementara dia berada di kantornya. Dia hanya ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang berkuasa. Dia sengaja melakukannya (tertawa, catatan redaksi)."