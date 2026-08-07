Pelatih anyar klub Maroko, Wydad, Paulo Sergio asal Portugal, mengungkap alasan-alasan yang mendorongnya menerima tawaran melatih tim tersebut. Ia menegaskan bahwa keinginannya untuk bersaing memperebutkan gelar menjadi faktor penentu dalam keputusannya, meski ia menerima tawaran finansial yang lebih besar dari klub-klub di Timur Tengah.

Paulo Sergio menegaskan, dalam pernyataan yang dikutip situs "Le Site Info Sport" Maroko, bahwa Wydad memberinya peluang nyata untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara, sesuatu yang tidak ia dapatkan selama periode kepelatihannya belakangan ini.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Di Wydad saya memiliki peluang nyata untuk bersaing memperebutkan gelar, sesuatu yang tidak saya dapatkan kesempatannya dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, faktor ini sangat berpengaruh pada keputusan saya."

Paulo Sergio menjelaskan bahwa ia menerima tawaran dari sejumlah klub di Timur Tengah yang secara finansial melebihi tawaran Wydad, namun ia lebih memilih proyek olahraga yang ditawarkan klub Maroko tersebut.

Ia menambahkan: "Saya sedang menjalani negosiasi dengan sejumlah klub di Timur Tengah, dan tawaran finansial mereka lebih tinggi, tetapi saya lebih memilih Wydad. Bagi saya, proyek olahraga klub ini sangat menarik, dan itu menjadi salah satu alasan terpenting yang mendorong saya untuk memilihnya."

Manajemen baru dan ambisi berbeda

Sergio menyebutkan bahwa Wydad berupaya membuka lembaran baru setelah musim lalu, seraya menegaskan bahwa perubahan manajemen yang dialami klub memberinya keyakinan besar terhadap proyek ini.

Ia berkata: "Pada musim lalu Wydad mengakhiri kompetisi di posisi kelima, tetapi manajemen berubah, dan ada tim baru yang bekerja dengan visi yang jelas serta berupaya melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya."

Pelatih asal Portugal itu menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa kerja sudah benar-benar dimulai, dan tujuan utamanya adalah mengembalikan Wydad ke posisi semestinya di antara klub-klub besar di benua Afrika.

Ia berkata: "Kami mulai bekerja sejak hari Senin, dan kami mengemban ambisi untuk bersaing memperebutkan gelar serta meraih piala, sesuatu yang layak bagi salah satu klub terkuat dan paling terkenal di Afrika. Saya yakin manajemen baru akan memberi kami kesempatan untuk membangun kembali tim dan menempatkannya di jalur yang benar."