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Paulo Dybala menjalani musim kelimanya bersama AS Roma. Gelandang serang berusia 33 tahun itu terikat kontrak hingga pertengahan 2027, tetapi ingin bertahan lebih lama di Italia. Ia mengungkapkannya kepada UEFA.

Dybala tiba di Roma pada musim panas 2022 dan langsung menjadi idola suporter. Meski rentan cedera, status pemain berkaki kiri itu nyaris tidak berubah. Hingga kini, ia telah mencatatkan 149 penampilan bersama Giallorossi dengan torehan 45 gol dan 34 assist.

Pada tahun-tahun pertamanya, Dybala belum berhasil membawa Roma kembali ke Liga Champions. “Pada tahun pertama saya, kami hampir berhasil dengan mencapai final Liga Europa, tetapi pada tahun-tahun berikutnya kami tidak tampil cukup baik untuk layak mendapatkannya,” kata Dybala, yang kalah dari Sevilla melalui adu penalti pada final Liga Europa 2023.

“Namun, tahun lalu saya melihat tim yang benar-benar bertekad. Kami menunjukkannya dengan tidak kebobolan dalam pertandingan-pertandingan terakhir, karena kami tahu hingga pekan terakhir, kelolosan tidak hanya bergantung pada kami.” Roma memenangi pertandingan mereka dan lolos ke Liga Champions bersama, antara lain, Como, sementara AC Milan dan Juventus gagal.

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Sejak kedatangan pelatih Gian Piero Gasperini pada musim panas 2025, Dybala lebih jarang mengalami cedera. “Selain operasi lutut, saya merasa sangat baik sepanjang setahun terakhir. Terutama dari segi otot. Pelatih dan stafnya, termasuk para pelatih kebugaran yang datang tahun ini, memberi saya beban latihan yang terbatas tetapi sesuai selama pramusim agar saya selalu siap bermain.”

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“Sejauh ini, saya merasa dalam kondisi bagus musim ini dan sangat puas.” Dybala, yang memiliki koneksi sangat baik dengan Donyell Malen, menjadi starter di hampir semua pertandingan musim ini sampai akhirnya mengalami cedera betis pada pertengahan Oktober. Akhir pekan lalu, juara dunia 2022 itu kembali bermain dalam kemenangan 5-1 di markas Parma.

Dybala kini telah berkarier di Italia selama 15 tahun. La Joya pindah dari Instituto ACC ke Palermo pada 2012 dengan nilai transfer 12 juta euro. Di sana, ia dikenal sebagai salah satu talenta terbesar, setidaknya di Italia. Setelah menunjukkan kemampuannya selama tiga tahun di Sisilia, ia meyakinkan Juventus dan pindah ke Turin dengan nilai transfer 41 juta euro.

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“Saya tidak pernah membayangkan akan memiliki karier seperti ini, apalagi menghabiskan 15 tahun di Italia. Saya pernah tinggal di selatan, utara, dan sekarang di bagian tengah negara ini. Saya sudah tinggal di sini hampir separuh hidup saya dan saya sangat bahagia,” katanya.

“Italia menyambut saya dengan tangan terbuka. Putri saya lahir di sini, jadi dia orang Italia. Ya, saya berharap bisa tetap berada di Italia selama sisa karier saya. Akan sangat istimewa bagi saya untuk mencurahkan seluruh karier saya di Serie A, selain satu tahun yang saya habiskan di Serie B, yang sangat penting bagi saya,” ujar Dybala.

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Pada tahun-tahun sebelumnya, kepindahan dari Italia sempat tampak jauh lebih mungkin. Pada 2024, Al-Qadsiah, klub yang kini dibela Tijjani Reijnders, mengajukan tawaran senilai 75 juta euro. Ia menolaknya, begitu pula tawaran Al-Hilal tahun lalu.

Musim panas lalu, ia memperpanjang kontraknya di Roma selama satu tahun dan, karena rentan cedera, menyetujui persyaratan yang lebih rendah. Gaji pokoknya turun dari 8 juta menjadi 2 juta euro. Melalui bonus berdasarkan performa, ia masih bisa menerima jauh lebih dari 2 juta euro per tahun.