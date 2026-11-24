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Paul Scholes melontarkan kritik tajam kepada Lisandro Martinez, menuding bek Manchester United itu mencurangi rekan setimnya saat kalah 4-0 dari Liverpool pada Minggu. Mantan gelandang itu juga mempertanyakan kemampuan fisik seluruh skuad Mauricio Pochettino setelah penampilan buruk mereka saat bertahan di Anfield.

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Scholes kritik Martinez setelah kekalahan memalukan di Anfield

Scholes menuding Martinez mencurangi rekan setimnya saat kalah telak 4-0 dari Liverpool di Anfield pada Minggu. Hasil buruk itu menjadi awal terburuk bagi manajer baru Pochettino setelah menggantikan Michael Carrick. Meski Leny Yoro menerima kartu merah pada awal laga , Pochettino tentu berharap skuad yang diwarisinya memberikan perlawanan jauh lebih kuat. Sebaliknya, Manchester United kembali runtuh dengan cara yang sudah biasa terlihat. Mereka kebobolan empat gol dan kini menjadi tim dengan pertahanan paling rapuh di antara lima liga top Eropa musim ini.

Martinez, yang sebelumnya mengkritik jajaran petinggi United karena gagal merekrut cukup banyak pemain berbakat, menjadi sasaran utama kemarahan Scholes. Pemain internasional Argentina itu punya andil besar dalam gol Rio Ngumoha pada babak kedua setelah hanya setengah hati berusaha menghentikan Bradley Barcola di dekat lingkaran tengah.

Mantan gelandang pertanyakan kelayakan sang bek bermain di Liga Primer

Berbicara di The Good, The Bad & The Football, Scholes tidak menahan kritiknya saat mengulas insiden yang mengakhiri secercah harapan United untuk bangkit. Ia menyoroti Martinez bersama dua bek lainnya, Harry Maguire dan Matthijs de Ligt, karena gagal segera turun membantu pertahanan.

“Maguire, De Ligt, dan Martinez ada di sana saat gol ketiga kemarin. Itu sama saja dengan berbuat curang dalam sepak bola karena dia [Martinez] tidak mau berlari kembali,” kata Scholes. “Secara fisik dia tidak cocok untuk Liga Primer, memang tidak, dan kita semua sudah mengatakan itu tiga atau empat tahun lalu ketika dia direkrut pada era Ten Hag.”

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Scholes soroti kurangnya kemampuan atletis skuad

Di luar kesalahan individu, Scholes menyampaikan kekhawatiran besar soal kondisi fisik dan kemampuan atletis seluruh skuad United dibandingkan para rival domestik mereka. Ia membandingkan permainan United yang lamban dengan tingkat kebugaran tinggi yang baru-baru ini ia saksikan dari Brighton.

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“Masalah besar kami adalah kemampuan fisik dan atletis kelompok pemain ini dibandingkan semua tim lain,” jelas Scholes. “Saya mengatakan beberapa pekan lalu saat menonton Brighton bermain, saat ini mereka adalah tim papan atas. Mereka seharusnya kembali menang kemarin dengan peluang yang mereka miliki, tetapi saya belum pernah melihat tim dengan kebugaran seperti itu.

“Intensitas mereka luar biasa. Saat menonton United, saya tidak bisa membayangkannya. Mereka sangat jauh dari apa yang saya lihat di Brighton. Saya rasa ini bukan soal kemauan untuk berusaha, saya hanya merasa mereka tidak punya pemain dengan kemampuan atletis yang dibutuhkan. Saya rasa mereka bisa berlatih sekeras mungkin.”

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Pochettino hadapi tugas besar membenahi pertahanan rapuh

Martinez dan rekan-rekannya di lini pertahanan kini akan mendapat sorotan tajam untuk membuktikan kemampuan fisik dan komitmen mereka dalam beberapa pekan mendatang. Cara Pochettino mengatasi kurangnya kemampuan atletis skuad serta memulihkan kebanggaan tim setelah kekalahan telak di Anfield akan menentukan tahap awal kepemimpinannya.