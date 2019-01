Paul Pogba mengesampingkan rivalitas antara Manchester United dan Liverpool kala berfoto bersama Mohamed Salah, yang disebutnya sebagai 'Raja Mesir'.

United dan Liverpool merupakan seteru abadi dalam kancah sepakbola Inggris yang bersaing soal jumlah gelar, mulai dari era lama hingga Liga Primer Inggris yang sudah modern sekarang ini.

Namun dalam suatu momen, suasana itu tak terasa dan bahkan Pogba dan Salah menikmati pertemuan mereka.

Plotting with the King of Egypt 🇪🇬 @mosalah @adidasfootball #daretocreate pic.twitter.com/SFvuVHxqwv