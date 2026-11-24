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Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, menegaskan sikapnya terhadap putusan yang mengembalikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Senegal dengan mengorbankan Maroko.

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Ia berjanji akan menghormati putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Perkembangan ini mengakhiri krisis hukum yang berlangsung sekitar 10 bulan dan memicu kontroversi luas di Benua Afrika.

Motsepe menegaskan komitmen CAF untuk melaksanakan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, apa pun hasilnya, dalam acara penandatanganan perjanjian kemitraan antara CAF dan perusahaan Coca-Cola di Afrika Selatan.

Presiden konfederasi kontinental tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas, kredibilitas, dan penghormatan terhadap aturan dalam pengelolaan sepak bola Afrika.

Pada Selasa, pengadilan tersebut mengumumkan pembatalan keputusan Komite Banding yang dikeluarkan pada 17 Maret lalu. Keputusan itu menganggap Senegal mundur dari final dan menetapkan kemenangan bagi Maroko dengan skor 3-0.

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Berdasarkan putusan baru ini, Senegal kembali meraih gelar yang telah mereka menangi di lapangan, sebelum dicabut melalui keputusan administratif yang menuai banyak penolakan.

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Krisis ini bermula dari laga final yang digelar di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat. Saat itu, para pemain Senegal meninggalkan lapangan atas instruksi pelatih Pape Thiaw sebagai bentuk protes atas penalti yang diberikan kepada Maroko pada menit-menit akhir waktu normal.

Setelah pertandingan terhenti sekitar 15 menit, para pemain kembali ke lapangan, lalu Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka.

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Laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan Senegal berhasil mencetak gol kemenangan melalui Pape Gueye untuk memastikan gelar dengan skor 1-0, di tengah suasana panas dan rangkaian kejadian luar biasa.

Namun, keputusan Komite Banding CAF kemudian membalikkan hasil final setelah menilai tindakan tim nasional Senegal sebagai pengunduran diri dari pertandingan, dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko.

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Dengan membatalkan keputusan tersebut, Pengadilan Arbitrase Olahraga memulihkan hasil yang diraih di lapangan sekaligus mengakhiri salah satu sengketa hukum terpanjang dan paling menonjol dalam sejarah turnamen ini.