Gelandang asal Uruguay milik Real Madrid, Federico Valverde, melanjutkan ketajamannya dalam melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, setelah membuka keunggulan bagi timnya dalam kemenangan 3-0 atas Valencia, Sabtu malam di Stadion Mestalla, dalam laga pekan ke-12 Liga Spanyol.

Gol Valverde tercipta pada menit ke-28 melalui tembakan keras. Menurut akun "MisterChip" asal Spanyol yang mengkhususkan diri dalam statistik, gelandang tersebut telah mencetak 16 gol dari luar kotak penalti, dari total 26 gol yang ia cetak di Liga Spanyol, dengan persentase mencapai 62%, sehingga menempati posisi kelima dalam daftar pemain dengan persentase gol tertinggi dari luar kotak penalti sepanjang abad ke-21, di antara para pemain yang telah mencetak setidaknya 20 gol.

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Di atas Valverde dalam daftar tersebut terdapat Assuncao, yang mencetak 19 gol dari luar kotak penalti dari total 24 gol, dengan persentase 79%, kemudian Roberto Carlos dengan persentase 70%, setelah mencetak 19 gol dari total 27, serta Xisco dan Tiko dengan persentase 65% masing-masing, dengan catatan 13 dari 20 gol.

Sejak penampilan perdananya di Divisi Utama Liga Spanyol, pada September 2017, tidak ada yang mencetak lebih banyak gol dari luar kotak penalti dibanding Valverde kecuali legenda Barcelona, Lionel Messi, dengan koleksi 34 gol, dan Iago Aspas dengan koleksi 20 gol.

Arda Güler menambah gol kedua Real Madrid ke gawang Valencia, pada menit ke-36, sebelum Kylian Mbappé melengkapi kemenangan menjadi 3-0 pada menit ke-75, sehingga tim Los Blancos meraih kemenangan kedelapan secara beruntun di seluruh kompetisi.

Pertandingan itu juga diwarnai dengan diusirnya kapten Valencia, Jose Gaya, melalui kartu merah langsung setelah pelanggarannya terhadap Mbappé, pada menit ke-79.