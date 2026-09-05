Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengisyaratkan bakal mencoret penyerang muda Mesir Hamza Abdel Karim dari susunan pemain utama untuk laga melawan Valencia di La Liga Spanyol, meski ia mengakui bahwa pemain baru asal Brasil, Gabriel Jesus, belum siap tampil.

Barcelona akan bertandang ke markas Valencia di Stadion "Mestalla" besok Minggu dalam pekan keempat La Liga, dengan mata tertuju untuk menyendiri di puncak klasemen setelah rival mereka Real Madrid kalah 0-1 dari Real Betis kemarin Jumat.

Jesus belum sepenuhnya siap

Flick, dalam konferensi pers yang digelar hari ini Sabtu, mengungkap kondisi Jesus, yang bergabung dengan tim dari Arsenal pada Selasa lalu, seraya menegaskan bahwa ia masih jauh dari kesiapan penuh, tetapi bisa tampil dalam waktu terbatas melawan Valencia.

Ia menjelaskan sebagaimana disorot surat kabar "AS": "Tentu saja, ia belum siap 100%, tetapi ia siap bermain beberapa menit. Kita lihat bagaimana jalannya pertandingan. Menyenangkan melihat cara ia bekerja dan betapa tenangnya dia."

Raphinha, opsi terbaik di posisi ujung tombak

Pada saat yang sama, pelatih Jerman itu menepis gagasan mengandalkan Hamza Abdel Karim di posisi penyerang, seraya menekankan bahwa pemain Brasil lainnya, Raphinha, menjadi solusi terbaik untuk saat ini, mengingat pergerakan yang ditampilkannya serta kemampuannya memimpin pressing.

Ia berkata: "Saat ini, saya rasa dia (Raphinha) adalah opsi terbaik. Ia memulai dinamika permainan dan pressing serta memberi kami kecepatan. Bagi saya, dia adalah opsi terbaik yang kami miliki di posisi ini saat ini."

Raphinha telah mencetak 5 gol dalam tiga pertandingan yang dijalani Barcelona di La Liga musim ini, lebih banyak dari pemain mana pun di kompetisi tersebut.

Sebaliknya, Hamza hanya tampil selama 4 menit pada laga terakhir melawan Rayo Vallecano.

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Dalam konteks lain, pelatih Jerman itu berbicara tentang Jules Koundé, seraya menegaskan kepercayaannya pada kemampuan sang pemain bermain di lebih dari satu posisi, meski ia tidak memulai musim ini dalam susunan pemain utama.

Ia berkata: "Ia pemain yang sangat profesional. Ia tidak memulai pertandingan sebagai starter, tetapi itu menjadi tantangan baginya. Tugasnya adalah mencapai level terbaiknya, seperti pada musim 2024-2025. Ia bisa bermain dengan baik di kedua posisi, tetapi seperti biasa, tim adalah yang terpenting."

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