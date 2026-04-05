Pascal Struijk membawa Leeds United ke semifinal Piala FA setelah pertandingan yang spektakuler melawan West Ham United

Menyusul Manchester City, Chelsea, dan Southampton, Leeds United pun berhasil lolos ke semifinal Piala FA. Setelah pertandingan yang seru melawan West Ham United (2-2), yang memaksa perpanjangan waktu berkat gol pada menit ke-93 dan ke-96, Leeds tampil lebih baik dalam adu penalti. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Pascal Struijk.

Setelah bermain kurang dari setengah jam, Leeds-lah yang membuka skor di London Stadium. Noah Okafor menemukan ruang kosong di dekat Ao Tanaka, yang dengan lincah mengelabui lawan langsungnya dan melepaskan tembakan yang membentur kiper Alphonse Areola dan mistar gawang: 0-1.

Lima belas menit menjelang akhir, pertandingan tampaknya sudah ditentukan saat tim tamu unggul 0-2. Dominic Calvert-Lewin mengeksekusi penalti dengan sukses, dan sepertinya Leeds sudah cukup untuk lolos ke semifinal, terutama karena skor masih 0-2 pada menit ke-92.

Namun, pada menit ke-93, pertandingan tiba-tiba kembali hidup. Tendangan keras Jarrod Bowen membentur tiang gawang, tetapi ia bernapas lega saat Matheus Fernandes menyambar bola rebound.

Para pendukung, sebagian di antaranya sudah berada di luar stadion, tiba-tiba kembali mendapat harapan dan tiga menit setelah gol penyamakan kedudukan, gol penyeimbang pun tercipta. Adama Traoré mengoper bola dengan sangat cermat ke dalam kotak penalti dan Axel Disasi menyelesaikannya dengan tendangan kaki terulur: 2-2.

Pada babak perpanjangan waktu yang berlangsung, West Ham tampak akan mencetak gol dengan cepat, namun gol Taty Castellanos dianulir karena offside. Kiper West Ham, Areola, harus digantikan oleh debutan Finley Herrick karena cedera menjelang akhir babak perpanjangan waktu.

Dalam adu penalti, Herrick langsung menggagalkan tendangan pertama Leeds dari Joël Piroe. Namun, tendangan penalti berikutnya dari Bowen juga meleset. Lima tendangan penalti berikutnya berhasil masuk, sebelum Pablo gagal mencetak gol untuk West Ham. Struijk kemudian mencetak gol penentu kemenangan.