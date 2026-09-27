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Partey langsung meninggalkan jejaknya bersama timnas Prancis

M. Maignan
F. Barthez
Belgium vs France
Belgium
France
UEFA Nations League A
France vs Italy
Italy
Prancis
Belgia
Italia

Bermain di hadapan kiper dari jenis yang berbeda

Mike Maignan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan pelatih kiper baru di timnas Prancis. Kiper veteran asal Prancis itu menemukan dirinya menjalani pengalaman berbeda bersama Fabien Barthez, yang memulai tugas barunya setelah bergabung dengan staf kepelatihan Zinedine Zidane.

Biasanya, hubungan pelatih dengan para pemainnya mendapat perhatian paling besar, namun kerja sama antara kiper dan pelatihnya memiliki kekhasan tersendiri, mengingat sifat posisi tersebut dan kebutuhannya akan latihan harian, komunikasi yang terus-menerus, serta kepercayaan yang saling terjalin.

Hugo Lloris dan Mike Maignan terbiasa bekerja dengan Franck Raviot, yang menangani para kiper timnas Prancis selama 16 tahun, sebelum berakhirnya era Didier Deschamps musim panas ini, sebagaimana dilaporkan situs "Foot Mercato" Prancis.

Seiring Zidane memegang kendali timnas Prancis, ia memutuskan menggandeng Fabien Barthez di posisi pelatih kiper, dalam pengalaman baru bagi mantan kiper tersebut, yang pada pekan ini mulai bekerja langsung dengan Maignan.



Menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis, kiper Milan itu dengan cepat menunjukkan kekagumannya terhadap gaya dan cara kerja Barthez, selama latihan dan sesi khusus yang mempertemukan keduanya.

Tampaknya keselarasan ini dengan cepat tercermin pada penampilan Maignan, yang menyuguhkan salah satu laga terbaiknya bersama timnas Prancis dalam beberapa bulan terakhir saat menghadapi Turki pada hari Jumat, dan turut berkontribusi pada kemenangan dua gol tanpa balas.

Kini, Maignan akan menghadapi ujian baru ketika timnas Prancis menjamu timnas Belgia pada hari Senin, dalam upaya menegaskan level yang ia tunjukkan saat menghadapi Turki, sekaligus membuktikan bahwa hubungan barunya dengan Barthez telah mulai membuahkan hasil dengan cepat.

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