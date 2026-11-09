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Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Waktu kick-off

Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 15.00 Stade Sebastien Charlety

Paris Saint-Germain dan Bayern Munich akan bertemu di Stade Sébastien Charléty, Paris, dalam Liga Champions Wanita. Kedua tim berada di fase liga dan memperebutkan poin penting demi lolos ke babak berikutnya.

PSG asuhan pelatih Paulo César saat ini menempati peringkat keenam klasemen. Performa tim Paris itu naik turun. Mereka baru-baru ini meraih kemenangan telak 4-0 atas Le Havre, tetapi sebelumnya juga kalah 0-4 dari Olympique Lyon, hasil yang memperlihatkan keterbatasan tim.

Bayern Munich bertandang ke Paris dengan modal positif. José Barcala menangani tim Munich yang saat ini berada di peringkat ketujuh Liga Champions Wanita dan baru-baru ini meraih kemenangan 3-1 atas Werder Bremen di Bundesliga.

Pertandingan ini berpotensi menjadi duel terbuka antara dua tim yang masih ingin memperbaiki posisi di fase grup. Bayern unggul dalam pertemuan langsung belakangan ini, faktor yang menuntut PSG untuk memberikan respons.

Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, berikut semua informasi mengenai siaran televisi dan live streaming.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Paris Saint-Germain dan Bayern Munich?

PSG memasuki pertandingan ini dengan catatan beragam: dalam lima laga terakhir, tim Paris itu meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka baru-baru ini menang telak 4-0 atas Le Havre, sementara kekalahan 0-4 dari Olympique Lyon menjadi satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut. Di Liga Champions Wanita, laga terakhir PSG melawan Manchester City berakhir 1-1. Secara keseluruhan, PSG mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan terakhir.

Bayern Munich tampil dalam performa kuat dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbaru mereka di Bundesliga atas Werder Bremen berakhir 3-1, sedangkan kemenangan 5-0 atas VfB Stuttgart menegaskan ketajaman tim Munich. Di Liga Champions Wanita, laga terakhir Bayern berakhir imbang 2-2 melawan Real Madrid Femenino. Dalam periode tersebut, Bayern mencetak dua belas gol dan hanya kebobolan empat.

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Susunan pemain

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Performa

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Rekor pertemuan langsung

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Klasemen