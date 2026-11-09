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Women's Champions League
team-logoParis Saint Germain
Stade Sebastien Charlety
team-logoBayern Munich
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Paris Saint-Germain vs Bayern Munich hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Paris Saint Germain vs Bayern Munich
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Women's Champions League

Paris Saint-Germain menghadapi Bayern München di Liga Champions Wanita. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Waktu kick-off

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Women's Champions League - Pekan 4
Stade Sebastien Charlety

Paris Saint-Germain dan Bayern Munich akan bertemu di Stade Sébastien Charléty, Paris, dalam Liga Champions Wanita. Kedua tim berada di fase liga dan memperebutkan poin penting demi lolos ke babak berikutnya.

PSG asuhan pelatih Paulo César saat ini menempati peringkat keenam klasemen. Performa tim Paris itu naik turun. Mereka baru-baru ini meraih kemenangan telak 4-0 atas Le Havre, tetapi sebelumnya juga kalah 0-4 dari Olympique Lyon, hasil yang memperlihatkan keterbatasan tim.

Bayern Munich bertandang ke Paris dengan modal positif. José Barcala menangani tim Munich yang saat ini berada di peringkat ketujuh Liga Champions Wanita dan baru-baru ini meraih kemenangan 3-1 atas Werder Bremen di Bundesliga.

Pertandingan ini berpotensi menjadi duel terbuka antara dua tim yang masih ingin memperbaiki posisi di fase grup. Bayern unggul dalam pertemuan langsung belakangan ini, faktor yang menuntut PSG untuk memberikan respons.

Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, berikut semua informasi mengenai siaran televisi dan live streaming.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Paris Saint-Germain dan Bayern Munich?

PSG memasuki pertandingan ini dengan catatan beragam: dalam lima laga terakhir, tim Paris itu meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka baru-baru ini menang telak 4-0 atas Le Havre, sementara kekalahan 0-4 dari Olympique Lyon menjadi satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut. Di Liga Champions Wanita, laga terakhir PSG melawan Manchester City berakhir 1-1. Secara keseluruhan, PSG mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan terakhir.

Bayern Munich tampil dalam performa kuat dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbaru mereka di Bundesliga atas Werder Bremen berakhir 3-1, sedangkan kemenangan 5-0 atas VfB Stuttgart menegaskan ketajaman tim Munich. Di Liga Champions Wanita, laga terakhir Bayern berakhir imbang 2-2 melawan Real Madrid Femenino. Dalam periode tersebut, Bayern mencetak dua belas gol dan hanya kebobolan empat.

PSG

PSG - Performa

OLL
K0-4
MON
M1-0
MCI
S1-1
PAR
S1-1
LEH
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCB

FCB - Performa

STU
M5-0
RBL
M1-5
RMA
S2-2
LEV
M1-0
SVW
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint Germain vs Bayern Munich

Manajer

  • P. Cesar

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Performa

PSG

PSG - Performa

OLL
K0-4
MON
M1-0
MCI
S1-1
PAR
S1-1
LEH
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCB

FCB - Performa

STU
M5-0
RBL
M1-5
RMA
S2-2
LEV
M1-0
SVW
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Rekor pertemuan langsung

Head to Head

Paris Saint GermainSeriBayern Munich
2
1
2
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Women's Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FT
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Women's Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FT
6Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
M
M
M
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
M
S
M
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
M
S
M
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
M
S
M
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
M
M
K
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
S
M
S
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
S
M
S
8
InterInterINT
311127-54
K
S
M
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
S
S
S
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
S
S
S
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
K
M
K
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
K
K
M
13
ServetteServetteSER
3102614-83
M
K
K
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
S
S
K
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
K
S
K
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
S
K
K
17
RomaRomaROM
301208-81
K
K
S
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
K
K
S
Qualification to 1/4 finals
Lolos ke 16 besar

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