Sebuah laporan media Prancis pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain (PSG) hampir kehilangan tiga talenta mudanya yang paling menonjol.

PSG merupakan salah satu klub terkemuka dalam pengembangan talenta muda di Eropa, dan hal ini terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak lulusan akademi mendapat kesempatan bermain bersama tim utama, berkat dukungan besar yang diberikan oleh pelatih Luis Enrique.

Warren Zaire-Emery, Sini Mayolo, Quentin N'Djantao, dan Ibrahim M'Baye adalah contoh yang sangat baik untuk hal ini.

Namun, seperti halnya klub lain, misalnya Barcelona yang merekrut Drew Fernandes dari PSG, Paris menghadapi risiko menjadi korban kesuksesannya sendiri.

Klub-klub lain di Eropa memantau dengan cermat perkembangan para pemain muda dari akademi klub Paris tersebut, dan yang lebih penting, mereka mampu memberikan peran yang menonjol dalam waktu dekat serta gaji yang lebih tinggi.

Menurut laporan surat kabar "L'Équipe", ada permintaan yang tinggi terhadap banyak pemain muda dari akademi klub tersebut, dan kemungkinan besar Matis Yangel, yang telah ditawari kontrak profesional oleh Paris Saint-Germain, akan hengkang mengingat minat besar yang ditunjukkan oleh klub-klub Jerman.

Gelandang serang berusia 17 tahun ini memiliki kualitas yang menonjol, dan telah tampil dalam dua pertandingan bersama tim utama musim ini: yang pertama di Piala Prancis melawan Fontainebleau pada Desember lalu, dan yang kedua melawan Auxerre di Liga Prancis pada awal September.

Adam Ayari, gelandang berusia 18 tahun, juga diperkirakan akan hengkang, dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan bergabung dengan Liga Utama Belanda, di mana Ajax bersiap untuk menawarkan kontrak profesional kepadanya.

Ayari memiliki statistik yang mengesankan di Liga Remaja (5 gol dan 3 assist dalam 8 pertandingan) serta Piala Gambardella (7 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan).

Sedangkan Emmanuel Mbemba, bek tengah berusia 18 tahun dan pemain timnas Prancis U-19, telah menerima tawaran dari Paris FC, dan beberapa klub besar seperti Bayern Munich dan Bayer Leverkusen memantau perkembangannya.

