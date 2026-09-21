Paris Saint-Germain merilis pernyataan resmi pada Senin hari ini terkait kondisi pemainnya, Warren Zaire Emery, setelah ia mundur dari pemusatan latihan timnas Prancis akibat cedera.

Zaire Emery tampil penuh bersama Saint-Germain dalam pertandingan melawan Marseille kemarin, Minggu, dan berkontribusi dalam kemenangan timnya di El Clasico (2-1) pada pekan kelima Liga Prancis.

Namun, Zaire Emery terpaksa meninggalkan pemusatan latihan Prancis, dan digantikan oleh rekan setimnya di klub Paris, Magnes Akliouche, sehingga ia menjadi salah satu pemain terpenting yang absen dari daftar pertama pelatih Zinedine Zidane.

Saint-Germain menyatakan dalam pernyataannya melalui situs resminya: "Setelah mengalami cedera ringan di paha kirinya selama pertandingan melawan Olympique Marseille pada Minggu malam, Warren Zaire Emery akan tetap menjalani perawatan pada pekan ini."

Perlu diketahui bahwa Zaire Emery bermain bersama tim utama Paris Saint-Germain sejak tahun 2022, dan ia juga bermain bersama timnas Prancis sejak tahun 2023.

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