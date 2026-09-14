



Paris Saint-Germain mengungkap detail cedera yang dialami pemainnya asal Maroko, Achraf Hakimi, dalam laga melawan Brest kemarin di Liga Prancis.

Paris Saint-Germain meraih kemenangan berharga atas Stade Brest kemarin dengan skor 1-0 di kandang lawan. Namun, anak-anak asuh Luis Enrique kehilangan Achraf Hakimi selama pertandingan, karena bek PSG itu tampak mengalami cedera hamstring, dan pelatihnya tidak mampu memastikan tingkat keparahan cedera tersebut dalam konferensi pers usai laga.

Klub ibu kota itu mengumumkan melalui situs resminya, hari Senin ini: "Setelah mengalami cedera ringan di paha kanannya selama pertandingan tadi malam melawan Brest, Achraf Hakimi akan menjalani perawatan medis selama dua hari."

Pernyataan itu berlanjut: "Pemeriksaan medis tambahan akan dilakukan pada akhir periode tersebut."

Berdasarkan hal itu, bek asal Maroko tersebut masih berpeluang tampil dalam laga El Clasico di Liga Prancis melawan Olympique Marseille pada Minggu mendatang.

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