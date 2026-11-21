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Paris Saint-Germain tengah unggul 2-1 setelah bangkit di markas Nice, yang lebih dulu memimpin lewat penyerang Aljazair Mohamed Amoura setelah menerima umpan Jonathan Clauss pada menit kedelapan, sebelum Senny Mayulu mencetak gol lewat penalti pada menit ke-31 berkat intervensi VAR, lalu hanya semenit kemudian Desiré Doué mencetak gol pembalik kedudukan lewat assist mantan pemain Inter, Achraf Hakimi.

Doué kemudian mengalami cedera lutut kanan yang sangat parah ketika lututnya tiba-tiba terputar sepenuhnya pada menit ke-39 saat berusaha melindungi bola seorang diri tanpa kontak sedikit pun dengan lawan. Lima menit kemudian, ia ditandu keluar sambil menangis diiringi tepuk tangan suporter kedua tim yang hadir di stadion Allianz Riviera. Penyerang Spanyol Ferran Torres masuk menggantikan pemain timnas Prancis tersebut.

Doué harus menjalani pemeriksaan, tetapi ia dikhawatirkan mengalami cedera ligamen krusiatum lutut yang akan membuatnya absen sangat lama.

Ini menjadi kabar buruk bagi pelatih juara Prancis dan Eropa, Luis Enrique, yang sudah kehilangan Khvicha Kvaratskhelia hingga akhir musim. Mantan pemain Napoli yang membela timnas Georgia itu mengalami robekan ligamen krusiatum lutut saat menghadapi Barcelona dalam laga Liga Champions yang dimenangi 4-2 pada 20 Oktober lalu di Parc des Princes di Paris.

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Pada bursa transfer musim panas lalu, PSG mendatangkan dua pemain baru di posisi penyerang sayap: pemain Prancis Maghnes Akliouche dari Monaco seharga €50 juta dan pemain Belgia Mika Godts dari Ajax seharga €45 juta. Selain itu, PSG membayar €48,5 juta kepada Barcelona untuk mendatangkan pemain Spanyol Ferran Torres, yang memastikan skor akhir 1-3 lima menit sebelum menit ke-90.

Berkat tiga poin ini, Paris Saint-Germain mengukuhkan posisi puncak klasemen dengan 26 poin dari 11 pekan Ligue 1, unggul lima poin atas Lille asuhan Davide Ancelotti, yang malam ini menjamu Lyon.

Bagaimanapun, klub yang dipimpin presiden asal Qatar Nasser Al-Khelaifi itu bisa saja memutuskan untuk kembali aktif di bursa transfer pada Januari.