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Paris Saint-Germain baru-baru ini kehilangan Khvicha Kvaratskhelia dan Desiré Doué akibat cedera parah, sehingga klub itu ingin menambah seorang penyerang pada jeda musim dingin. Sejumlah media melaporkan bahwa klub asal Prancis itu berencana mendekati Gianluca Prestianni, meski Benfica sama sekali tidak ingin melepasnya.

Ketertarikan terhadap Prestianni tidak terlalu mengejutkan. Pemain sayap berusia 20 tahun itu bisa bermain di sisi kanan maupun kiri dan mengawali musim dengan sangat baik, mencetak 13 gol serta menyumbang 6 assist dalam 21 pertandingan di semua kompetisi.

Pelatih Benfica Marco Silva ditanya soal ketertarikan juara bertahan Liga Champions itu pada Rabu, sehari sebelum laga Liga Champions di markas Viktoria Plzen. "Saya tidak takut pada apa pun," tegas mantan manajer Fulham itu.

Kontrak Prestianni dengan Benfica berlaku hingga pertengahan 2029. Klub itu juga telah mencapai kesepakatan lisan dengan Prestianni mengenai kontrak hingga pertengahan 2031. Menurut Record , kesepakatan tersebut mencakup kenaikan gaji yang besar dan klausul pelepasan senilai 100 juta euro.

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"Kalian tahu apa arti klausul itu," kata Silva tanpa menutup-nutupi ketentuan kontrak baru yang akan segera berlaku. "Suka atau tidak, jika nilainya 200 juta euro, mungkin kami akan sedikit lebih… Namun, saya rasa tidak penting membicarakan hal itu."

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"Lima belas hari lalu, ketika ditanya soal itu, saya mengatakan bahwa para pendukung kami bisa tenang. Sekarang saya mengulangi hal yang sama. Prestianni memiliki kontrak jangka panjang bersama kami. Berkat apa yang telah ia tunjukkan, kami berada di tahap akhir negosiasi untuk memperpanjang kontraknya."

"Namun, kontrak yang ia miliki saat ini dan masa berlakunya memungkinkan kami terus bekerja dengan tenang. Saya sama sekali tidak perlu membicarakan hal ini dengan Prestianni. Jika ia sedang dalam performa bagus, itu karena ia bekerja sangat keras dan sangat fokus. Itulah yang saya cari," ujar Silva.

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Yang pasti, Vélez Sarsfield berharap transfer itu terjadi. Klub Argentina tersebut menjual Prestianni, pemain binaannya, ke Benfica pada Januari 2024 seharga sembilan juta euro, tetapi tetap memiliki 15 persen hak transfernya. Jika digabungkan dengan kompensasi lain, seperti kompensasi pembinaan, Vélez bisa menerima sekitar 20 persen dari nilai transfer.

Prestianni menjalani debut bersama tim nasional Argentina pada November tahun lalu. Setelah sempat tidak dipanggil, ia kembali masuk skuad pilihan pelatih timnas Lionel Scaloni pada Oktober lalu. Pada bulan itu dan periode pertandingan internasional terbaru pada November, Prestianni tampil dalam empat dari lima pertandingan. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan lima penampilan bersama timnas.