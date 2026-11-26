Bagikan Ikuti GOAL di Google

Paris Saint-Germain memutuskan untuk membawa lebih jauh kasus rasisme yang terjadi dalam laga melawan Roma di Liga Champions. Klub tersebut membuka penyelidikan internal dan melaporkan kepada pejabat Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) kesaksian para pendukungnya mengenai nyanyian rasis dan isyarat Nazi dari suporter tim Italia selama pertandingan.

Iklan

Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan yang digelar pada Rabu malam kemarin di Parc des Princes, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions, yang berakhir imbang 2-2.

Menurut "RMC Sport", manajemen Paris Saint-Germain menanggapi laporan tersebut dengan sangat serius dan telah memulai proses verifikasi untuk mengungkap rincian kejadian di tribune Parc des Princes serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilaporkan.

Sejumlah pendukung Paris Saint-Germain sebelumnya memastikan bahwa mereka mendengar suara tiruan teriakan monyet dari tribune yang diperuntukkan bagi suporter Roma. Selain itu, ada pula laporan mengenai isyarat Nazi yang diperagakan oleh sebagian suporter Italia.

Paris Saint-Germain Laporkan ke UEFA

Klub Prancis itu tidak hanya melakukan penyelidikan internal, tetapi juga menyampaikan kejadian tersebut kepada delegasi UEFA yang hadir dalam pertandingan, menurut "RMC Sport".

Iklan Iklan

Menurut sumber yang sama, Paris Saint-Germain menuntut sanksi berat bagi pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut apabila kejadian itu terbukti setelah proses verifikasi dan penyelidikan oleh pihak berwenang selesai.

Topik Terkait

Dengan demikian, kasus ini kini dipantau oleh klub dan UEFA, sembari menunggu kepastian apakah kejadian yang dilaporkan akan terbukti secara resmi dan apakah akan berujung pada sanksi.

Kesaksian Mengejutkan dari Seorang Suporter

"RMC Sport" mengungkap kesaksian seorang pendukung Paris Saint-Germain bernama Julien, sebuah nama samaran, yang mengaku hadir di stadion dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut.

Iklan

"Ada suporter Italia yang benar-benar rasis, menirukan suara monyet, serta membuat isyarat terkait jaket hitam dan warna kulit. Mereka melakukannya berulang kali," kata suporter tersebut.

Ia menambahkan: "Mereka juga membuat isyarat seperti menggorok leher dengan pisau. Ini harus dihentikan, dan harus ada sanksi. Kami mendatangi petugas keamanan, tetapi mereka mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa."

Iklan

"Hal ini sering terjadi dengan suporter Italia, dan tidak ada tempat untuk itu di stadion sepak bola," lanjutnya.

Perkembangan ini muncul beberapa jam setelah berakhirnya laga Eropa yang berkesudahan 2-2 tersebut, pertandingan yang membuat Paris Saint-Germain kehilangan poin pertamanya di fase liga Liga Champions. Usai peluit panjang, perhatian justru beralih ke insiden yang dilaporkan terjadi di tribune.

Iklan

Rentetan kemenangan Paris Saint-Germain terhenti setelah meraih hasil sempurna dalam empat matchday pertama fase liga Liga Champions. Meski begitu, koleksi poinnya bertambah menjadi 13 dan menempati peringkat kedua, sehingga posisi puncak tetap aman bagi Real Madrid, yang kini menjadi satu-satunya tim yang memenangi lima laga pertamanya musim ini.

Sementara itu, Roma menambah koleksi poinnya menjadi lima dan berada di peringkat ke-25, dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.