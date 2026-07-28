Paris Saint-Germain telah memutuskan sikapnya terkait rencana merekrut gelandang asal Spanyol, Rodri, pada bursa transfer musim panas ini, dalam upaya klub memperkuat skuadnya, setelah meraih pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarahnya dengan menjuarai Liga Champions Eropa pada dua edisi terakhir di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", nama Rodri belakangan ini sempat dimunculkan sebagai opsi potensial bagi Paris Saint-Germain, langkah yang dinilai sebagai respons atas manuver Real Madrid untuk mendatangkan Yan Diomande. Namun, manajemen klub Prancis itu sama sekali tidak pernah membahas transfer tersebut, baik dari sisi presiden Nasser Al-Khelaifi, penasihat olahraga Luis Campos, maupun pelatih Luis Enrique.

Para petinggi Paris Saint-Germain menilai Vitinha adalah pemain terbaik di posisinya saat ini, dan mereka juga meyakini bahwa lini tengah tim memiliki banyak alternatif, di samping para pemain yang mengalami lonjakan besar dalam performa di bawah kepemimpinan Luis Enrique, seperti Joao Neves dan Fabian Ruiz, ditambah Warren Zaire-Emery, yang mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia meski bukan pemain inti bersama Didier Deschamps.

Paris Saint-Germain menegaskan bahwa mereka tidak berniat menghalangi transfer apa pun untuk Real Madrid, meski mereka mundur dari perburuan kontrak dengan Yan Diomande di tengah ketertarikan klub Ibu Kota Spanyol itu, yang mungkin akan merampungkan kesepakatannya dengan sang pemain dan Leipzig dalam pekan ini.

Klub Prancis itu sendiri kini sedang mencari opsi lain setelah membatalkan rencana merekrut Diomande, karena tingginya biaya transfer dan tuntutan finansial yang besar dari sang winger, sementara nama Ferran Torres mencuat di antara nama-nama yang dipertimbangkan.