Paris menutup pintu bagi mereka yang mengincar bintangnya: "Tak tersentuh"

Paris Saint-Germain menegaskan sikap tegasnya terkait masa depan sayap asal Prancis, Bradley Barcola, dengan menyatakan bahwa pemain berusia 22 tahun itu "tidak bisa diganggu gugat" dalam proyek olahraga pelatih Luis Enrique.

Menurut pengungkapan jurnalis Florian Plettenberg dari jaringan "Sky Sports" Jerman, "keputusan internal klub jelas: Parkola saat ini tidak dijual, dan dianggap sebagai pemain yang tidak bisa diganggu gugat dalam proyek olahraga."

Dia menegaskan bahwa Paris Saint-Germain "belum menetapkan harga apa pun untuk pemain tersebut meskipun ada minat serius dari beberapa klub Inggris", sementara laporan tersebut membantah rumor yang mengaitkan Parkola dengan Barcelona.

Situasi Parkola masih memicu pergerakan di bursa transfer, terutama di Inggris, di mana Liverpool, Arsenal, dan Manchester United telah menunjukkan minat padanya dalam beberapa pekan terakhir, bahkan menghubungi agennya secara langsung untuk menanyakan syarat-syarat transfer yang mungkin, di saat sayap Prancis itu mengalami penurunan peran dalam skuad Paris Saint-Germain musim ini di bawah asuhan Enrique, hingga ia hanya tampil sebagai pemain pengganti di final Liga Champions melawan Arsenal, hal yang tidak diterima dengan baik oleh sang pemain

Meskipun demikian, klub Paris tersebut tetap yakin dengan potensi Parkola dan kemampuannya dalam jangka panjang, serta memiliki keyakinan yang kuat terhadap masa depan sang winger. Namun, hal ini belum final, terutama dengan sisa dua minggu sebelum pembukaan resmi jendela transfer pada 1 Juli mendatang.