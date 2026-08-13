Klub Barcelona telah merampungkan kesepakatan dengan Paris Saint-Germain terkait penjualan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, sekaligus mengakhiri perjalanan pemain berusia 26 tahun itu di dalam Camp Nou, guna memulai babak baru di ibu kota Prancis.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", kedua klub telah mencapai kesepakatan final senilai sekitar 50 juta euro, tanpa adanya klausul tambahan atau variabel apa pun, sehingga nilai tersebut menjadi tetap dan final dalam transaksi ini.

Berdasarkan kesepakatan ini, mantan penyerang Valencia tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama Paris Saint-Germain, di mana ia diperkirakan akan segera bergabung dengan skuad mereka.

Sebelumnya, melalui agennya, Ferran telah meminta izin kepada manajemen Barcelona untuk tidak mengikuti sesi latihan pada hari Rabu lalu di bawah asuhan Hansi Flick, sebagai persiapan untuk menuntaskan kepindahannya.

Saat ini, manajemen Barcelona dan Paris Saint-Germain tengah bekerja untuk menuangkan kesepakatan lisan tersebut ke dalam kontrak resmi, dan yang tersisa hanyalah pemain menjalani tes medis di Paris sebelum pengumuman resmi transaksi ini, sebuah langkah formalitas setelah kedua klub mencapai kesepakatan secara final dan tidak ada peluang untuk membatalkannya.