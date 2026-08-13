Klub Barcelona telah merampungkan kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk menjual penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, sehingga mengakhiri perjalanan pemain berusia 26 tahun itu di dalam tembok Camp Nou, sebagai persiapan untuk memulai babak baru di ibu kota Prancis.

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", kedua klub telah mencapai kesepakatan final senilai sekitar 50 juta euro, tanpa adanya klausul tambahan atau variabel apa pun, sehingga nilai tersebut bersifat tetap dan final dalam transaksi ini.

Berdasarkan kesepakatan ini, mantan penyerang Valencia itu akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan Paris Saint-Germain, di mana ia diperkirakan akan bergabung ke skuad mereka dalam waktu dekat.

Sebelumnya, melalui agennya, Ferran telah meminta izin kepada manajemen Barcelona untuk tidak mengikuti latihan pada Rabu lalu di bawah arahan Hans Flick, sebagai persiapan untuk merampungkan kepindahannya.

Saat ini, manajemen Barcelona dan Paris Saint-Germain tengah bekerja untuk menuangkan kesepakatan lisan tersebut ke dalam kontrak resmi, dan yang tersisa hanyalah pemain menjalani pemeriksaan medis di Paris sebelum pengumuman resmi transaksi ini, sebuah langkah formalitas setelah kedua klub menyepakati secara final dan tak ada peluang untuk membatalkannya.