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Gelandang asal Argentina itu jatuh pingsan saat diwawancarai, lalu meyakinkan semua orang bahwa kondisinya baik-baik saja.

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Dari pesta meriah menjadi kepanikan. Malam yang tak terlupakan itu mula-mula diwarnai kegembiraan atas trofi internasional yang dinantikan selama 18 tahun, lalu berubah menjadi momen penuh kekhawatiran. Mantan gelandang Roma dan Juventus asal Argentina, Leandro Paredes, pingsan di Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla, Kolombia, tempat Boca Juniors yang dibelanya menjuarai Copa Sudamericana setelah mengalahkan Atletico Mineiro 2-0.

YANG TERJADI - Pemain kelahiran 1994 itu harus meninggalkan lapangan pada menit ke-58 dan digantikan Tomás Belmonte, diiringi tepuk tangan sambil berdiri dari para pendukung Boca yang meneriakkan namanya. Pergantian itu dilakukan karena tekanan darahnya turun akibat panas terik di Kolombia, dengan suhu di atas 35 derajat, serta dehidrasi yang menyertainya.

MOMEN MENGKHAWATIRKAN - Meski begitu, saat peluit akhir berbunyi, Paredes masih punya tenaga untuk mengangkat trofi sebagai kapten. Ia menangis di lapangan bersama keluarganya saat merayakan pencapaian bersejarah itu. Namun, tak lama kemudian, pesta berubah menjadi kepanikan. Saat berbicara kepada Dsports dalam kondisi tampak kelelahan dan emosional, ia mulai menyampaikan terima kasih atas keberhasilan tersebut sebelum menoleh ke samping dan tiba-tiba ambruk dalam siaran langsung televisi. Tayangan segera beralih ke lapangan, sementara tim medis dengan cepat datang menolongnya.

SEMUA BAIK-BAIK SAJA - Untungnya, kekhawatiran itu mereda dalam beberapa menit. Paredes segera sadar kembali, tetapi tetap dibawa ke sebuah klinik di Barranquilla untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah pencegahan. Kepulangan tim ke Argentina pun tertunda beberapa jam. Pelatih Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, menjelaskan kejadian itu dalam konferensi pers: "Ia sudah mulai merasa pusing dan kondisi fisiknya menurun menjelang akhir babak pertama. Saat jeda, ia tampak sudah pulih, tetapi sepuluh menit memasuki babak kedua, ia kesulitan bergerak ke samping dan dengan jujur meminta diganti. Selain menjadi pemain hebat di lapangan, ia adalah pemimpin yang membawa pengaruh positif dan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik semua orang".

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UNGGAHAN PAREDES - Paredes sendiri menghapus sisa kekhawatiran dengan mengunggah foto dari klinik ke media sosial, masih mengenakan jersey Boca, disertai pesan bernada jenaka untuk menenangkan para pendukung: "Saya baik-baik saja; viva Boca, hari ini dan selamanya. Terima kasih kepada semuanya atas pesan-pesannya: saya cuma pusing karena semua yang berputar-putar itu!".