Beberapa klub teratas dari Eredivisie kini telah memulai persiapan mereka menjelang musim 2026/27. Hal ini juga berarti bahwa mereka secara perlahan namun pasti mulai memperkenalkan seragam baru mereka. Dalam rubrik Shirtparade VZ, kami menyajikan daftar lengkap semua seragam kandang dan tandang klub-klub Eredivisie secara terperinci. Artikel ini akan diperbarui segera setelah seragam baru diumumkan.

ADO Den Haag

Kandang

ADO Den Haag

Tandang

ADO Den Haag

Ajax

Kandang

Ajax

Seragam ketiga

Ajax

AZ

Kandang

AZ

Tandang

AZ

SC Cambuur

Kandang

SC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Seragam tandang

Excelsior

FC Twente

Kandang

FC Twente

Tandang

FC Twente

FC Utrecht

Kandang

FC Utrecht

Tandang

FC Utrecht

Feyenoord

Kandang

Feyenoord

Seragam ketiga

Feyenoord

Fortuna Sittard

Kandang

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Kandang

Go Ahead Eagles

Tandang

Go Ahead Eagles

FC Groningen

Kandang

FC Groningen

Tandang

FC Groningen

sc Heerenveen

Kandang

sc Heerenveen

NEC

Kaos 4 Hari

NEC

PEC Zwolle

Kandang

PEC Zwolle

Tandang

PEC Zwolle

PSV

Tandang

PSV

Seragam ketiga

PSV

Sparta Rotterdam

Kandang

Sparta Rotterdam

Tandang

Sparta Rotterdam

Seragam ketiga

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II