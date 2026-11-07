Perginya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dari panggung internasional bukan sekadar akhir dari perjalanan dua pesepakbola terbesar sepanjang sejarah, melainkan menjadi penutup tirai sebuah era luar biasa yang sulit terulang, setelah kedua bintang itu meninggalkan sederet rekor dan pencapaian yang mungkin membutuhkan puluhan tahun untuk dipecahkan.

Sementara dunia masih berusaha menerima absennya dua sosok yang menguasai takhta sepakbola selama lebih dari dua dekade, mulai muncul tanda-tanda kehadiran generasi baru yang hadir dengan kuat, dengan empat nama yang dijagokan untuk membawa panji dan mengejar warisan historis dua bintang asal Portugal dan Argentina itu, dipimpin oleh Kylian Mbappe dan Erling Haaland, di samping Harry Kane dan Lamine Yamal, menurut apa yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Selama lebih dari 20 tahun, Messi dan Ronaldo menjadi fenomena luar biasa dalam sepakbola dunia, dan persaingan di antara keduanya tidak hanya terbatas di level klub, tetapi meluas hingga ke panggung internasional, di mana masing-masing meninggalkan jejak yang sulit dihapus.

Cristiano Ronaldo meninggalkan panggung internasional setelah menjalani 234 pertandingan dengan kostum Portugal, mencetak 146 gol di sepanjang laga itu, menjadikannya pemain dengan penampilan dan torehan gol terbanyak dalam sejarah tim nasional. Ia juga membawa negaranya meraih gelar Piala Eropa pada 2016, serta dua gelar UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

Adapun Lionel Messi, ia mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah 208 pertandingan dengan kostum Argentina, mencetak 126 gol di sepanjang laga itu, dan berhasil membawa tim nasional negaranya meraih Piala Dunia 2022, di samping dua gelar Copa America pada 2021 dan 2024.

Ironisnya, meski menjalani bertahun-tahun persaingan memperebutkan puncak sepakbola, kedua bintang itu hanya saling berhadapan dua kali dengan kostum tim nasional masing-masing, dan keduanya merupakan laga persahabatan. Pertemuan pertama berlangsung pada 2011 di kota Jenewa, Swiss, dan berakhir dengan kemenangan Argentina 2-1, setelah Messi dan Ronaldo sama-sama mencetak gol untuk tim nasional negaranya. Sementara pertemuan kedua digelar pada 2014 di kota Manchester, Inggris, dan dimenangi Portugal dengan satu gol tanpa balas, tanpa seorang pun dari kedua bintang itu berhasil menggetarkan jala.

Kepergian Messi dan Ronaldo meninggalkan kekosongan yang sangat besar, namun angka-angka menunjukkan adanya empat bintang yang memiliki modal yang dibutuhkan untuk mengejar sebagian pencapaian keduanya, meski mengulang apa yang diraih duo itu tampak sebagai tugas yang amat sulit.

Erling Haaland dan Kylian Mbappe memuncaki daftar kandidat dari sisi torehan gol, setelah masing-masing menyuguhkan angka-angka luar biasa bersama tim nasional negaranya, sementara Harry Kane memiliki pengalaman internasional yang besar, dan Lamine Yamal tampak sebagai salah satu talenta paling menonjol yang mampu menorehkan sejarah panjang bersama Spanyol.

Haaland: mesin gol asal Norwegia

Erling Haaland, yang berusia 26 tahun, tampak sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk mengejar rekor gol bersejarah, setelah mencetak 65 gol hanya dalam 59 pertandingan internasional, dengan rata-rata melebihi satu gol per pertandingan.

Penyerang Manchester City itu tidak hanya memecahkan rekor individu, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mengembalikan Norwegia ke jajaran tim nasional yang mampu bersaing dengan tim-tim besar, setelah berperan dalam lolosnya ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun.

Haaland juga melampaui rekor sebelumnya milik tim nasional negaranya, yang tercatat atas nama Jorgen Juve dengan 33 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Norwegia, dengan rata-rata torehan gol yang menakjubkan, mencapai satu gol setiap sekitar 71 menit.

Mbappe: pewaris yang paling siap

Di sisi lain, Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, memiliki catatan internasional yang luar biasa yang menjadikannya salah satu pemain yang paling dekat untuk menyamai pencapaian Messi dan Ronaldo.

Penyerang Prancis itu mencetak 67 gol dalam 107 pertandingan internasional, melampaui rekor sebelumnya milik Olivier Giroud dengan 57 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Prancis, selain menyumbang 40 assist.

Ambisi Mbappe melampaui batas angka-angka gol, setelah ia mencetak 22 gol dalam penampilannya di tiga edisi Piala Dunia, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen itu, mengungguli nama-nama legendaris, perlu dicatat bahwa ia meraih gelar bersama Prancis pada 2018.

Dengan usianya yang mencapai 27 tahun, kapten tim nasional Prancis itu tampak berada di hadapan peluang emas untuk menambah angka-angkanya, dan melanjutkan pengejaran warisan yang ditinggalkan duo legendaris itu.

Harry Kane: angka tanpa mahkota

Meski telah berusia 33 tahun, Harry Kane tidak bisa dikeluarkan dari daftar kandidat untuk melanjutkan pengejaran rekor, setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling konsisten di level internasional.

Kapten tim nasional Inggris itu menjalani 125 pertandingan internasional, mencetak 91 gol di sepanjang laga itu, menjadikannya pemuncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Inggris, mengungguli dengan selisih besar Wayne Rooney, pemilik 53 gol.

Penyerang Bayern Munich itu juga menyumbang 23 assist dengan kostum tim nasional negaranya, menegaskan nilainya yang besar di level internasional, meski catatannya masih kekurangan gelar-gelar besar, setelah gagal meraih gelar apa pun bersama Inggris hingga kini.

Lamine Yamal: pengejar termuda

Adapun Lamine Yamal, ia merepresentasikan taruhan jangka panjang, mengingat bakatnya yang luar biasa dan usianya yang muda, setelah memulai perjalanan internasionalnya bersama tim nasional Spanyol pada usia enam belas tahun.

Bintang Barcelona itu menjalani 36 pertandingan internasional, mencetak 11 gol di sepanjang laga itu, dan menyumbang 13 assist, serta sudah berhasil meraih gelar Piala Eropa bersama Spanyol.

Yamal menyuguhkan penampilan yang mencolok dengan kostum tim nasional negaranya, yang paling menonjol adalah saat semifinal Euro 2024 melawan Prancis, ketika ia mencetak gol indah yang berperan mengantar Spanyol melaju ke final.

Winger muda itu memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan angka-angkanya dan mengejar para pencetak gol besar, terlebih perjalanan internasionalnya masih di tahap awal, hal yang menjadikannya salah satu nama paling menonjol yang dijagokan untuk meninggalkan jejak bersejarah di tahun-tahun mendatang.

Meski dengan angka-angka menakjubkan yang disuguhkan keempatnya, mencapai apa yang diraih Messi dan Ronaldo tetap menjadi tantangan luar biasa, sebab persoalannya tidak hanya terkait mencetak gol atau memecahkan rekor, tetapi kemampuan mempertahankan posisi di puncak selama lebih dari dua dekade, dan terus bersaing di level tertinggi bersama klub dan tim nasional.

Kedua bintang itu telah meninggalkan warisan yang melampaui batas statistik dan gelar, serta menggambar ulang standar keunggulan dalam sepakbola modern, oleh karena itu para calon penerus mereka tidak sekadar mengejar rekor, melainkan berusaha mencapai posisi yang tidak berhasil didekati banyak orang.