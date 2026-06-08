Para penonton memperhatikan hal yang persis sama pada analis tim Oranje, Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar melakukan debutnya sebagai analis di NOS pada Senin malam, saat pertandingan persahabatan tim nasional Belanda melawan Uzbekistan. Mantan penyerang top ini bergabung di studio untuk membahas pertandingan yang sulit bagi Oranje, yang akhirnya dimenangkan dengan skor 2-1 berkat dua tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Cody Gakpo. Di media sosial, debut Huntelaar sebagai analis Oranje mendapat tanggapan kritis.

Belanda menjalani laga uji coba yang jauh dari meyakinkan menjelang Piala Dunia. Tim asuhan pelatih Ronald Koeman terlihat lamban, kehilangan kiper Bart Verbruggen yang cedera, dan baru lolos dari kekalahan di menit-menit akhir melawan Uzbekistan. Namun, Huntelaar memberi nilai 7,5 untuk permainan Oranje di babak pertama, sesuatu yang sulit dipahami oleh banyak penonton.

“Bagaimana menurutmu tentang Klaas-Jan Huntelaar? Dia memberi Oranje nilai 7,5 untuk babak pertama,” tulis seorang penonton. Kolumnis Jan Dijkgraaf juga terkejut dengan penilaian tersebut. “Klaas-Jan Huntelaar sebagai pakar adalah daya tarik tersendiri. Memberi Oranje nilai 7,5 setelah babak pertama. Dia pasti akan memberi Robin van Persie kenaikan gaji jika dia bermain di Feyenoord.”

Sebagian besar kritik tidak hanya tertuju pada isi analisisnya, tetapi juga pada penampilan Huntelaar di meja. “Apa yang dilakukan Klaas-Jan Huntelaar di sana? Hampir tertidur di meja. Memalukan,” demikian bunyi komentar yang banyak dibagikan. Seorang penonton lain menulis: “Apa yang dilakukan Huntelaar di meja TV? Dia bukan orang yang pandai bicara. Dia jelas ada di sini terutama agar tidak menyinggung siapa pun.”

Ada juga pendukung yang berpendapat bahwa mantan penyerang itu sama sekali tidak cocok untuk peran sebagai analis televisi. “Huntelaar, hormat saya, kamu sudah di jalur yang benar, tapi menjadi analis bukan untukmu,” tulis seorang pengguna. Seorang lainnya setuju: “Huntelaar mungkin adalah analis terburuk yang pernah saya lihat. Semoga saja kita tidak melihatnya lagi.”

Beberapa komentar bahkan lebih tajam. “Setidaknya Van Hooijdonk realistis. Huntelaar hanyalah orang tak berguna tanpa pendapat.”

Selain itu, ada penonton yang merasa bahwa Huntelaar masih harus membiasakan diri dengan peran barunya. “Huntelaar itu jelas belum menjadi dirinya sendiri,” tulis seseorang. Yang lain menanggapi: “Huntelaar masih jauh dari siap. Sayang sekali NOS mengajaknya.”