Ronald Koeman menjadi sasaran sorakan yang sangat tidak pantas pada Minggu sore. Kiper tersebut diberi kesempatan untuk mengambil tendangan penalti di menit-menit akhir yang menyelamatkan Telstar di Eredivisie, namun setelah itu ia dihujani makian oleh para pendukung FC Volendam.

Akhir yang gila di Volendam, di mana bola mengarah ke titik penalti di menit-menit akhir setelah pelanggaran terhadap Danny Bakker. Kiper Koeman junior berlari melintasi lapangan, mengambil tendangan penalti, dan membawa Telstar bertahan di Eredivisie untuk satu tahun lagi: 1-2.

Hal itu memicu kegembiraan besar bagi Koeman junior, yang beberapa kali mengepalkan tinjunya dan bersorak tepat di hadapan penonton Volendam. Hal itu membuat para penggemar Volendam kesal.

“Kanker Koeman”, itulah yang diteriakkan secara massal oleh penonton tuan rumah di Volendam. Akibat kekalahan ini, Volendam terpaksa harus bermain di babak play-off untuk mempertahankan statusnya.